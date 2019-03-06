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06.03.2019
Военно-промышленный курьер

Командирам предпишут отвечать за морально-политическое состояние бойцов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Законопроект, предписывающий командирам отвечать за морально-политическое состояние военнослужащих, правительство РФ внесло в Госдуму.

Как передает корреспондент ИА REGNUM,  сейчас закон предписывает командирам отвечать за "морально-психологическое состояние подчиненного личного состава". С принятием закона обязанностей у офицеров прибавится.

Правительство предписывает им отвечать за "морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава".

При этом, указали авторы, под морально-политическим и психологическим состоянием понимается "совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи".

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Страны
Россия
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