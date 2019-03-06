Командирам предпишут отвечать за морально-политическое состояние бойцов

Законопроект, предписывающий командирам отвечать за морально-политическое состояние военнослужащих, правительство РФ внесло в Госдуму.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, сейчас закон предписывает командирам отвечать за "морально-психологическое состояние подчиненного личного состава". С принятием закона обязанностей у офицеров прибавится.

Правительство предписывает им отвечать за "морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава".

При этом, указали авторы, под морально-политическим и психологическим состоянием понимается "совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи".