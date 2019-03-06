Президента Польши высмеяли за "одноглазое" наблюдение за маневрами ВС США

Президента Польши Анджея Дуду высмеяли в блогосфере за "одноглазое" наблюдение за учениями американских солдат.

Казус случился 4 марта, на полигоне близ города Жагань, где началось празднование 20-летия вступления Польши в НАТО.

Забавный снимок с Анджеем Дудой первым выложил в своем микроблоге польский политолог Лукаш Шурминьский. На фото польский президент смотрит в армейский бинокль одним глазом, будто это подзорная труба.

"Кто-то может сказать пану Дуде, как пользоваться биноколем?" - обратился политолог к пользователям "Твиттера".

Снимок тут же разошёлся в Сети с многочисленными мемами и шутками. Вот лишь некоторые из них: "Купите ему телескоп!", "Командующий дойных сил", "Думает, что калейдоскоп", "Пожалуйста, скажите мне, что это фейк!".

Напомним, три месяца назад польские блогеры уже высмеивали Анджея Дуду. Речь идет о совместном снимке с президентом США Дональдом Трампом, где декларацию о стратегическом партнерстве между США и Польши Трамп подписывает сидя, а Дуда стоя. "Синдром холопа", "Вся суть современной польской политики в одном фото", "Большая честь" выглядит так", - такие были самые вежливые комментарии польских пользователей, сообщает Eadaily.