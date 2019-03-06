Украинские броневики сделали из некачественной стали

В Украине стало известно о поставках некачественной стали для бронетанковых заводов, которую использовали для производства БТР-3Е, БТР-4, ББМ "Дозор-Б". Выяснилось, что поставляли ее через подставные фирмы и она не соответствовала требованиям стандарта.

Как пишет Единый государственный реестр судебных решений Украины, расследованием установлено, что, в частности, Львовский бронетанковый завод использовал некачественную сталь. В ходе исследований поражения брони на технике оказалось, что сталь вызывает сомнение, об этом свидетельствует и характер повреждений. Листы не были пронумерованы, нет точных данных о выплавке стали, отсутствует изображение проката листа при его изготовлении на заводе. Лаборатория сделала анализ и выявила несоответствие заявленным химическим характеристикам.

По заявлению Единого госреестра судебных решений, Львовский бронетанковый завод действовал умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, использовав служебное положение. Предприятие незаконно оплатило материалы для бронетехники, какие фактически не были поставлены.

Светлана Цыганкова