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06.03.2019
Российская газета

Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками

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Источник изображения: Петр Ковалев/ТАСС

В текущем году Военно-морской флот России пополнится двумя атомными и одной дизельной подводными лодками. Об этом 5 марта на селекторном совещании сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

В то же время в надводные силы, по словам главы Минобороны, поступят фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Гремящий", большой десантный корабль "Петр Моргунов", малые ракетные корабли "Меркурий" и "Ингушетия". Кроме того, в состав ВМФ войдут новый патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", 5 боевых катеров, тральщик "Владимир Емельянов" и 20 судов обеспечения.

11 военных кораблей и судов в 2019 году пройдут процедуру заводского ремонта. Министр также рассказал о готовности экипажей ВМФ к выполнению учебно-боевых задач. "На флоте проводится отработка совместных действий органов управления соединений, тактических групп и кораблей, что касается и Арктического региона, - отметил Шойгу. - К решению учебно-боевых задач, в том числе в дальней морской зоне, готовы более 94 процентов экипажей и тактических формирований".

При этом в подготовке войск, по словам главы военного ведомства, все шире используется опыт современных вооруженных конфликтов, а учебно-боевые задачи все чаще решаются нестандартным способом. "Особый же упор делается на обучение младших специалистов эксплуатации современного вооружения и военной техники", - указал Сергей Шойгу.

В ходе селекторного совещания военачальники и представители промышленности обсудили, как Объединенная судостроительная корпорация выполняет свои обязательства перед министерством обороны. Этот вопрос рассматривался в закрытой от СМИ части "селектора".

Накануне "Российская газета" сообщила о том, что 7 марта, как ожидается, Индия и Россия заключат соглашение о передаче индийской стороне в лизинг многоцелевой атомной субмарины проекта 971.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Владимир Емельянов
Гремящий
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
11711
22350
971 Щука-Б
Арктика
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3 комментария
№1
06.03.2019 08:15
великая морская республика "ингушетия" в честь которой назвали корабль......

какое отношение к флоту имеет эта горная микро-республика не имеющая выходов к морю?

Неужели ВМФ получил столько много новых кораблей, что закончились названия Городов-Героев, городов Воинской Славы, городов самым непосредственным образом причастных к строительству и развитию ВМФ России.
0
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№2
06.03.2019 09:15
Цитата, штурм сообщ. №1
великая морская республика "ингушетия"

А вы наверное хотели бы называть именами членов политбюро?
+1
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№3
06.03.2019 14:35
А было бы прикольное название - "Член политбюро"
0
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