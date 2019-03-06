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06.03.2019
Российская газета

Новые катера Росгвардии приступили к охране акватории у Крымского моста

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Источник изображения: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым

Два новейших транспортно-десантных катера крымского управления Росгвардии БК-16 совершили переход в Керчь из Севастополя и приступили к охране акватории близ Крымского моста. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Катера оборудованы навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют выполнять сложные маневры при любых погодных условиях. Они развивают скорость до 80 километров в час и не теряют маневренности даже в шторм. С них можно производить высадку десанта, патрулировать акваторию и выполнять поисково-спасательные операции.

Передача катеров морскому отряду войск нацгвардии РФ прошла в торжественной обстановке, а полюбоваться новой техникой пришли к причалу члены семей росгвардейцев.

- Не случайно именно сегодня, в день основания морских подразделений Росгвардии, был совершен перегон новых боевых судов, - сказал начальника управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирал Андрей Шатаев. - Для крымского морского отряда этот день теперь вдвойне знаковый. Желаю всем присутствующим мирного неба над головой, чтоб количество сходов на берег всегда соответствовало количеству выходов в море!

Ранее катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе. До конца 2019 года крымские росгвардейцы получат еще два таких же катера.


Илья Изотов (Симферополь)

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Россия
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Росгвардия
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