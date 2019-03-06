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06.03.2019
Российская газета

Шойгу рассказал о разработках новых разведывательных спутников

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Арктика-М
Спутник «Арктика-М».
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

В настоящее время ученые оборонной сферы ведут опытно-конструкторские работы, цель которых - создание новых более эффективных военных спутников. Об этом во вторник, выступая на селекторном совещании министерства обороны, сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, перед военными сегодня стоит задача создать современные спутники, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные. "Ряд опытно-конструкторских работ по этой тематике уже ведется", - отметил Шойгу.

Ход выполнения этих работ военачальники обсудили сегодня на совещании, но уже на закрытой его части.

На открытой для прессы части министр обороны напомнил, что президент Владимир Путин в своем недавнем послании Федеральному Собранию отмечал, что кардинальные изменения в области связи, навигации, систем дистанционного зондирования Земли требуют кратного увеличения возможностей спутниковой группировки. "И в этом контексте Минобороны продолжает активно заниматься технологическим переоснащением космических аппаратов военного назначения", - сказал глава российского военного ведомства.

Напомним, недавно в министерстве обороны РФ рассказали о запусках космических аппаратов в 2018 году. "Специалисты Космических войск ВКС России в 2018 году обеспечили проведение запусков 15 российских космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный", - говорилось в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны. Отмечалось, что около 70 процентов российских космических аппаратов управляются Космическими войсками.


Иван Петров

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Байконур
Плесецк
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