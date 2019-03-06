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06.03.2019
Российская газета

"Русские идут": США возрождают военную программу времен холодной войны

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Источник изображения: USAF / wikimedia.org

Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США изучает возможность разработки "умного" оружия, которое способно уничтожить наступающие силы противника и выиграть время, чтобы США могли перебросить подкрепления в зону конфликта

Программа, известная как Assault Breaker II (дословно - "Прерыватель наступления II" - прим. "РГ"), является продолжением разработок времен холодной войны. Тогда Соединенные Штаты создавали оружие, которое должно было остановить советские танковые и механизированные части в случае начала их наступления в Европе. Для этого предлагалось использовать современные системы целеуказания и бомбардировщики, вооруженные "умными" боеприпасами, способными самостоятельно обнаруживать и уничтожать вражескую технику.

В качестве систем целеуказания были выбраны самолеты E-8C JSTARS. Предполагалось, что сухопутные силы стран НАТО будут сдерживать первый эшелон войск стран ОВД, а авиация тем временем обнаружит и  разобьет следующие к местам боев подкрепления противника.

Теперь эту программу решили возродить, сообщает Aviation Week & Space Technology. В США обеспокоены военными успехами России и Китая. В Пентагоне считают, что РФ и КНР могут устроить массированную внезапную атаку на близлежащие американские военные базы и уничтожить их в кратчайшие сроки.

На фоне этих параноидальных настроений началась разработка нового оружия.

Концепция Assault Breaker II практически не изменилась: самолеты JSTARS должны обнаружить колонну вражеской бронетехники, после чего бомбардировщики B-52H нанесут по ней авиаудар специальными ракетами. На борту каждого из самолетов будет по 20 ракет, каждая из которых содержит 40 "умных" боеприпасов. При приближении к танковой колонне эти боеприпасы рассредотачиваются, активируют специальные инфракрасные датчики и начинают "охоту" на танки. Как только цель обнаружена, ее поражают специальным снарядом сверху.

Предполагается, что каждый боеприпас имеет 50-процентный шанс на уничтожение танка. В таком случае одна ракета Assault Breaker II может гарантировать уничтожение 20 танков.

Новую разработку предлагается использовать главным образом против российских танков, а также против китайских авиационных и военно-морских баз (в том числе против кораблей и стоящих на аэродромах самолетов). Сообщается, что новое оружие предназначено в первую очередь для обороны.

Создание Assault Breaker II может занять около десяти лет.


Илья Максимов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
E-8 JSTARS
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
06.03.2019 07:53
Цитата, q
является продолжением разработок времен холодной войны. Тогда Соединенные Штаты создавали оружие, которое должно было остановить советские танковые и механизированные части в случае начала их наступления в Европе. Для этого предлагалось использовать современные системы целеуказания и бомбардировщики, вооруженные "умными" боеприпасами, способными самостоятельно обнаруживать и уничтожать вражескую технику.

А эти непредсказуемые Русские опять собираются воевать не по шаблонам и вместо танковых колонн в Европе  собираются обстреливать Цирконами и Калибрами  Восточное и Западное побережье США.....
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