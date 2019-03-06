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06.03.2019
Российская газета

Спецназ задействовал в горах КЧР комплекс разведки "Интриган"

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Источник изображения: rg.ru

В горах Карачаево-Черкесии военнослужащие ССО провели учения по десантированию с ударных вертолетов Ми-35М и ликвидации диверсионной группы. Для обнаружения условного противника применялся оптико-электронный комплекс разведки "Интриган".

"Разведывательный модуль оснащен тепловизором, оптикой последнего поколения и лазерным дальномером. Дальность действия приборов разведки и наблюдения - 12 километров", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

На то, чтобы развернуться, у бойцов спецназа уходит не больше десяти минут. Обслуживают систему два оператора. Сканируя территорию, "Интриган" определяет тип военной техники противника и расстояние до нее. Работает комплекс автономно, в любую погоду и в любое время суток. Напомним, что на вооружение разведывательная система поступила в 2016 году.

После обнаружения диверсантов и колонны техники спецназовцы навели на противника звено ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник". А затем провели стрельбы из штатного оружия, в том числе с борта вертолета Ми-35М.

"Данные учения проводятся с целью совершенствования военнослужащими навыков огневой поддержки высадки десанта штурмовым способом, когда вертолет не может применить штатные средства вооружения ввиду близости своих войск", - уточнили в военном ведомстве.

Всего в маневрах приняли более 200 военнослужащих, около 30 единиц военной техники, в том числе два вертолета Ми-35М и звено Ми-28Н.


Николай Грищенко

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Продукция
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Ми-35М
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