Войти
06.03.2019
ТАСС

Шойгу объявил о создании лиги кадетского спорта

554
0
0
Кадеты
Кадеты.
Источник изображения: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава Миноброны также рассказал о проведении состязаний по аналогии с современными универсиадами

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минобороны России решило создать лигу кадетского спорта и проводить состязания, подобные универсиадам, сообщил во вторник глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Помимо традиционных мастер-классов ведущих армейцев приняты решения о создании лиги кадетского спорта и проведении состязаний по аналогии с современными универсиадами", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, за каждым училищем будет закреплен наставник ЦСКА из числа олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России, как это сделано в Санкт-Петербургском суворовском училище, где в работу шахматного клуба включился чемпион мира Сергей Карякин.

"Министерство обороны уделяет большое внимание развитию физкультуры и спорта. Нам необходимо совершенствовать формы физической подготовки ребят", - добавил Шойгу.

Также министр напомнил, что в конце февраля в Красноярском крае в рамках Армейских международных игр был проведен пилотный проект - соревнования горных подразделений в зимних условиях "Саянский марш". "Наши военнослужащие успешно справились с конкурсными испытаниями, которые выполнили в сложных метеоусловиях, и заняли первое место", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
22.01.2019
На сайте Минобороны России открыт раздел, посвященный V Международному военно-техническому форуму "Армия-2019"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
27.03.2015
Юрий Борисов о Форуме «АРМИЯ-2015»: возможности этой выставочной площадки будут только наращиваться
23.05.2014
Россия начала испытания супер-истребителя Т-50 пятого поколения
03.09.2013
От реформы к униформе
19.08.2013
Два раза по "2 + 2"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.03 15:00
  • 1
Шойгу поблагодарил за службу женщин, работающих в Минобороны
  • 06.03 14:35
  • 3
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 06.03 14:21
  • 17
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 06.03 14:03
  • 2
Эксперты предположили, что F-117A появились над Сирией из-за Су-35
  • 06.03 13:09
  • 2
В МВД рассказали, как орлы могут помочь в борьбе с дронами
  • 06.03 13:06
  • 3
На МКС почувствовали запах спирта после открытия люка в корабль Dragon-2
  • 06.03 12:47
  • 1
Интервью управляющего директора АО "Казанский вертолетный завод" Юрия Пустовгарова
  • 06.03 12:33
  • 29
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 06.03 12:14
  • 20
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 12:13
  • 1784
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 11:27
  • 2
Россия в 2019-2021 году запустит почти 50 космических спутников
  • 06.03 11:26
  • 1
Россия разместит системы контроля космического мусора в Чили, ЮАР и Мексике в 2020 году
  • 06.03 10:39
  • 19
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 06.03 08:15
  • 1
Квантовая экономика
  • 06.03 07:58
  • 1
Астронавт Макклейн выросла на пять сантиметров за три месяца на МКС