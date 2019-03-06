Более 50 тыс. человек примут участие в отборе на Армейские игры-2019

Также в отборочных соревнованиях будет задействовано 20 тыс. экипажей, расчетов и взводов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек и 20 тыс. экипажей, расчетов и взводов будут участвовать в этом году в отборочных соревнованиях в рамках подготовки к Армейским международным играм. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"По-прежнему уделяем большое внимание подготовке к Армейским международным играм. В этом году в отборочных соревнованиях будет задействовано более 51 тыс. человек, 20 тыс. экипажей, расчетов и взводов", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.

По его словам, лучшие из них примут участие в международных конкурсах Игр.

Армейские международные игры - 2019 пройдут с 3 по 17 августа 2019 года на 24 полигонах 10 стран. Впервые они пройдут на территории Индии, Монголии и Узбекистана. Всего запланировано проведение 32 состязаний, в том числе четыре новых: "Аварийный район" - состязание на лучшее аварийно-спасательное формирование, "Саянский марш" - соревнование горных подразделений в зимних условиях, "Конный марафон" - конкурс конных подразделений и "Полярная звезда" - конкурс подразделений специального назначения.