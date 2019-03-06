Долгая дорога домой: танк с непростой судьбой путешествует по России

Путешествующий по городам России железнодорожный состав с экспонатами выставки "Сирийский перелом" привлекает большое внимание общественности.

Среди 500 образцов трофейный техники многим, наверное, запомнился установленный на одной из платформ средний танк Т-55 - машина с непростой судьбой, о которой стоит рассказать несколько подробнее

В 80-е годы было решено в очередной раз модернизировать советские танки первого послевоенного поколения. В Омске, где "пятьдесят пятые" выпускались долгое время, было разработано несколько вариантов, значительно улучшающих характеристики бронированных ветеранов.

На одном из них, получившем обозначение Т-55МВ, была установлена противокумулятивная динамическая защита "Контакт-1", монтировавшаяся в передней части башни и корпуса, а также на бортовых экранах.

Наводчик получил в свое распоряжение систему управления огнем с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем, которые значительно улучшали точность стрельбы 100-мм нарезной пушки. Кроме обычных снарядов, через ствол орудия можно запускать управляемые ракеты комплекса "Бастион". Это оружие способно поражать бронированные цели на дистанции до 4000 метров.

Для сохранения характеристик подвижности на потяжелевшей до 41 500 кг машине был установлен двигатель мощностью 690 л.с. В результате скорость по шоссе осталась как у базовой - 50 км/ч.

Такая модернизация проводилась на советских танкоремонтных заводах.

В 90-е годы сирийское командование, столкнувшись в проблемой устаревания своего танкового парка, решило обновить часть имеющихся у них Т-55. В 1997 года был заключен контракт с Львовским танкоремонтным заводом, который по омской документации модернизировал 200 бронемашин.

В ходе гражданской войны и отражении иностранной агрессии Т-55МВ очень хорошо показали себя в боях, в Сети есть много видеороликов, на которых запечатлено, как они успешно выдерживают попадание различных противотанковых средств. Именно эти танки впервые в ходе боевых действий успешно применили противотанковые управляемые ракеты.

К сожалению, часть таких "пятьдесят пятых" захватили террористы. Аналогичная ситуация произошла и с демонстрирующимся экземпляром. Боевики пытались провести на нем самостоятельные доработки, установив на башне дополнительные экраны с динамической защитой.

Однако это им не помогло, в ходе боев в районе Алеппо машина вновь оказалась в руках правительственных сил. Теперь она в числе других трофеев путешествует по России, демонстрируя, что в ходе сирийского конфликта произошел настоящий перелом в пользу сил законного правительства и поддерживающих их российских войск.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев