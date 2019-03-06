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06.03.2019
ТАСС

Шойгу: в России ведется ряд опытно-конструкторских работ по созданию военных спутников

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Спутник на Земной орбите. Архивное фото
Спутник на Земной орбите. Архивное фото.
Источник изображения: © Fotolia / Andrey Armyagov

Министр обороны отметил, что есть задача создать современные спутники, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия должна создать современные военные космические аппараты. Ряд опытно-конструкторских работ по этой тематике уже ведется, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Наша задача - создать современные спутники, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные. С этой целью ведется ряд опытно-конструкторских работ, ход выполнения которых обсудим на совещании", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.

Он напомнил, что в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что кардинальные изменения в области связи, навигации, систем дистанционного зондирования Земли требуют кратного увеличения возможностей спутниковой группировки страны.

"В этом контексте министерство обороны продолжает активно заниматься технологическим переоснащением космических аппаратов военного назначения", - уточнил Шойгу.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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