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06.03.2019
Lenta.ru

США развернули THAAD в Израиле

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Источник изображения: Кадр: видео idf.il

Американские войска, входящие в Европейское командование Вооруженных сил США, развернули в Израиле комплекс противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), сообщает ЦАХАЛ.

Целью размещения заявлено "обучение способности быстро развертывать сложные системы по всему миру при одновременном укреплении потенциала и возможностей с системами противовоздушной обороны ВВС Израиля".

Издание The Drive отмечает, что развертывание THAAD в Израиле вызвано усиливающейся ракетной угрозой со стороны Ирана.

В феврале сообщалось, что израильский истребитель пятого поколения F-35I Adir мог уничтожить сирийский радар JY-27.

Подвижный комплекс ПРО наземного базирования THAAD предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Поражение цели осуществляется путем кинетического перехвата. Головным разработчиком THAAD выступает американская военно-промышленная компания. Система серийно выпускается с 2008 года.

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Страны
Израиль
Иран
Сирия
США
Продукция
F-35A
THAAD
Проекты
Истребитель 5 поколения
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