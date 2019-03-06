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06.03.2019
Lenta.ru

Россия отвергла сверхтяжелую ракету "Роскосмоса"

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Источник изображения: Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство отказалось поддержать предложенную "Роскосмосом" концепцию сверхтяжелой ракеты, заявили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли.

"Разработанная концепция получит серьезные изменения", — сказал первый собеседник.

Второй источник сообщил, что концепция сверхтяжелой ракеты отправлена на доработку, поскольку не прописывала долгосрочной связи с лунной программой, а учитывала лишь перспективу на ближайшие пять-семь лет после создания носителя.

В марте стало известно, что Россия отстает от конкурентов в создании предназначенной для полетов на Луну и Марс сверхтяжелой ракеты на три года.

Первый пуск создаваемой российской сверхтяжелой ракеты первого этапа (СТК-1 или "Енисей"), предназначенной для выведения на низкую околоземную орбиту груза массой от 88 до 103 тонн, запланировано провести в 2028 году с космодрома Восточный. Старт СТК-2 ("Дон"), способной выводить 125-130 тонн, запланирован на 2029 год.

Окончательный облик российской сверхтяжелой ракеты должен быть готов к ноябрю 2019 года. На создание носителя "Роскосмос" просит 1,2 триллиона рублей.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Луна
Марс
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