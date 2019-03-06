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06.03.2019
ЦАМТО

Индия планирует оснастить истребители Су-30МКИ высокоточными израильскими авиабомбами

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Су-30МКИ.
Су-30МКИ.
Источник изображения: Alan Wilson / www.flickr.com / wikimedia.org

ЦАМТО, 5 марта. Индия оснастит многоцелевые истребители Су-30МКИ высокоточными израильскими бомбами Spice-2000, которые были использованы во время недавнего удара индийских ВВС по тренировочному лагерю боевиков в пакистанской части Кашмира.

Об этом, как сообщает "РИА Новости", передает агентство ANI со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах республики.

"В настоящий момент единственные наши самолеты, которые способны сбрасывать бомбы на цели противника – это "Мираж-2000". Теперь же мы устанавливаем их на истребители Су-30МКИ, чтобы повысить огневую мощь наших ВВС", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, до окончательного оснащения израильскими бомбами индийского парка Су-30МКИ "осталось провести несколько дополнительных испытаний". Их завершение "многократно увеличит" возможности Военно-воздушных сил страны, поскольку израильские бомбы способны поражать цели противника с высокой точностью, указал источник ANI.

Агентство напоминает, что на сегодняшний день на вооружении индийской армии состоят порядка 200 бомб Spice-2000, закупленных у Израиля несколько лет назад, передает "РИА Новости".

Справочно:

Компания Rafael создала семейство управляемых авиабомб Spice 1000, Spice 2000 и Spice 250, предназначенных для высокоточного уничтожения наземных целей. Одной из задач авиабомб является уничтожение систем ПВО.

Высокоточная бомба Spice 250 (с боеголовкой 80 кг) после запуска с борта самолета способна поражать цели в радиусе 100 км и является относительно небольшой по размерам, что затрудняет ее обнаружение системами ПВО.

Управляемые авиабомбы Spice 1000 и Spice 2000 имеют большие размеры и несут боеголовки весом в сотни кг.

Бомбы оснащены оптоэлектронной головкой самонаведения и алгоритмом, позволяющим сравнивать изображение цели в районе, насыщенном средствами, нарушающими работу GPS, с изображением, занесенным в память бомбы.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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Страны
Израиль
Индия
Пакистан
Продукция
Mirage-2000
Су-30
Су-30МК
Компании
Rafael
Проекты
GPS
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