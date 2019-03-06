Астронавт Макклейн выросла на пять сантиметров за три месяца на МКС

Изменения в росте она заметила во время примерки скафандра

ТАСС, 5 марта. 39-летняя астронавт NASA Энн Макклейн находится на орбите с 3 декабря 2018 года, и за это время она заметно прибавила в росте.

"Я на два дюйма (чуть больше пяти сантиметров - прим. ТАСС) выше, чем была во время запуска", - написала американка во вторник на своей странице в Twitter после примерки скафандра.

Earth will learn a lot during his busy week on @Space_Station - today he kept me company while we checked our suit sizing to account for space growth (I am 2 inches taller than when I launched!), then we did some translation adaptation. pic.twitter.com/A89tJauyQu - Anne McClain (@AstroAnnimal) 4 марта 2019 г.

Ранее в Японском агентстве аэрокосмических исследований JAXA сообщили, что из-за отсутствия гравитации в космосе рост человека обычно увеличивается примерно на 1-2 см.

Сейчас на борту МКС находятся российский космонавт Олег Кононенко и астронавты Макклейн и Давид Сан-Жак (Канадское космическое агентство). Они прибыли на станцию на пилотируемом корабле "Союз МС-11".