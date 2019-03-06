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06.03.2019
ТАСС

Астронавт Макклейн выросла на пять сантиметров за три месяца на МКС

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Энн Макклейн
Энн Макклейн.
Источник изображения: © NASA

Изменения в росте она заметила во время примерки скафандра

ТАСС, 5 марта. 39-летняя астронавт NASA Энн Макклейн находится на орбите с 3 декабря 2018 года, и за это время она заметно прибавила в росте.

"Я на два дюйма (чуть больше пяти сантиметров - прим. ТАСС) выше, чем была во время запуска", - написала американка во вторник на своей странице в Twitter после примерки скафандра.


Ранее в Японском агентстве аэрокосмических исследований JAXA сообщили, что из-за отсутствия гравитации в космосе рост человека обычно увеличивается примерно на 1-2 см.

Сейчас на борту МКС находятся российский космонавт Олег Кононенко и астронавты Макклейн и Давид Сан-Жак (Канадское космическое агентство). Они прибыли на станцию на пилотируемом корабле "Союз МС-11".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Канада
Россия
США
Япония
Компании
JAXA
NASA
Проекты
МКС
Союз ПКК
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1 комментарий
№1
06.03.2019 07:58
горбик расправился (:
+1
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