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06.03.2019
Известия.ru

США выдали снимки коммерческих спутников за доказательство "нарушения" ДРСМД

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Источник изображения: Фото: NASA

США демонстрировали снимки с обычных коммерческих спутников в качестве доказательства нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны России. Об этом 5 марта рассказал источник "РИА Новости".

Собеседник агентства пояснил, что единственным фактором, который может служить подтверждением — это телеметрия или другие объективные данные с конкретным временем пуска ракеты и точкой взлета.

"Такой информации нам никто никогда не предоставлял", — сказал он.

Американская сторона, по словам источника, представила снимки, на которых можно различить объект, напоминающий стационарную пусковую установку, на которой нет ракет, а также дату, когда могли проходить испытания, название полигона и координаты пусковых установок. При этом данные о времени предполагаемого пуска и точки, где приземлилась ракета, отсутствовали.

Москва запрашивала данную информацию, однако в Вашингтоне заявили, что "это очень чувствительные разведывательные источники, которыми они не могут поделиться".

США приостановили выполнение обязательств по соглашению 2 февраля под предлогом нарушения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы несоответствующей условиям договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

В ответ на это Москва 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. Источники в дипломатических кругах утверждают, что Россия готова приветствовать новое всеобъемлющее соглашение, если к нему присоединятся все страны, имеющие ракеты средней и меньшей дальности.  4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке ДРСМД, это стало ответом на выход США из соглашения.

Госдепартаменте заявили, что Вашингтон разочарован решением Москвы приостановить выполнение условий договора, но готовы к переговорам по контролю над вооружениями при определенных условиях.

Договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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