Специальные патроны для специального стрелка

Снайпера встречают по винтовке. Прицел, материал ложи, система запирания, сошки — всё это может сказать знающему человеку про владельца оружия. Но для настоящего снайпера мало подобрать подходящую винтовку, это всего лишь половина задачи — чтобы раскрыть её потенциал на все 100%, нужен ещё и соответствующий боеприпас. Сегодняшний небольшой рассказ — о самых распространённых снайперских калибрах.

"Старый русский"

Когда в конце XIX века русский полковник Н.Ф. Роговцев проектировал новый патрон для будущей "трёхлинейки", про необходимость разработки специальных снайперских боеприпасов даже не думали. Даже в СССР начала 30-х, когда миллионы людей прошли через курсы стрельбы ОСОАВИАХИМа, получив значки "ворошиловских стрелков", и велась большая работа по созданию оптических прицелов для снайперов — патрон для них всё равно предлагалось использовать обычный валовый.

Источник изображения: warspot.ru

Интерес к созданию специального снайперского патрона появился уже после Великой Отечественной войны. Так, в одном из отчётов стрелкового полигона Главного артиллерийского управления Красной армии от 1949 года об испытаниях опытных снайперских винтовок есть упоминание, что отстрел производился финскими патронами "Лев" — поскольку отечественные патроны не позволяли в полной мере раскрыть потенциал модернизированных винтовок по сравнению с серийными. К сожалению, в отчете не указано, о каких именно патронах идёт речь — эмблема с золотым львом в красном круге украшала несколько разных патронов, производимых в маленьком финском городке Лапуа. Кроме заказов для армии, на заводе также занимались разработкой и производством боеприпасов для спортсменов, создав ряд очень удачных патронов в "русском" калибре 7,62?54R.

К этому времени в "патронный" НИИ-44 как раз поступило указание заняться разработкой специальных снайперских патронов, причем с упоминанием финского опыта. Итогом долгой работы стало появление снайперского патрона 7Н1, а затем его варианта с улучшенной бронепробиваемостью 7Н14, ставших основным видом боеприпасов для СВД — снайперской винтовки Драгунова.

В игре "Калибр" винтовкой СВД вооружён снайпер команды рекрутов, начальная ступень эволюции игрового персонажа Источник изображения: warspot.ru

Считается, что самый дальний снайперский выстрел из СВД был сделан в 1985 году в Афганистане, когда снайпер 345-го воздушно-десантного полка сержант Владимир Ильин застрелил моджахеда с дистанции 1350 метров. К сожалению, официальной информации об обстоятельствах этого выстрела нет.

Американское семейство

Американский патрон 7,62?51 NATO, он же .308Win, появился значительно позже своего русского собрата 7,62?54R — уже в середине XX века. Он занимает примерно ту же нишу как по назначению, так и по характеристикам, и является основным винтовочно-пулемётным боеприпасом во многих странах мира.

Что касается снайперских патронов, здесь американцам военным было гораздо легче, чем их советским визави. Если в СССР производство боеприпасов жёстко контролировало государство, то в США, при наличии огромного числа людей, увлекающихся стрельбой, в том числе высокоточной, армии зачастую требовалось лишь сформулировать задачу и выбрать наиболее подходящее из предложений.

Тем не менее, поначалу путь американских снайперских боеприпасов оказался весьма похожим на советский. В 1950-х годах, приняв на вооружение новый патрон, Департамент вооружений армии США приказал специалистам Франкфордского арсенала разработать и вариант для снайперов на основе спортивного патрона — правда, не финского, а собственного. Так появился патрон М118, ранние версии которого успешно использовались американскими снайперами во Вьетнаме. Но в 70-х годах в технологию производства внесли несколько изменений, которые положительно сказались на стоимости боеприпаса и отрицательно — на его качестве.

Источник изображения: warspot.ru

По воспоминаниям ветеранов, у разных партий патронов разброс мог отличаться в три раза, но даже у лучших был значительно хуже коммерческих спортивных патронов. В итоге Корпус морской пехоты в 1993 году сформулировал новые требования к снайперскому патрону M118 Special Ball Long Range (LR). С 1998 года эти патроны начали поступать в войска.

Самый дальний зафиксированный выстрел из снайперской винтовки под патрон .308Win был сделан в сентябре 2005 года в иракском Рамади. Американский штаб-сержант Джим Гиллилэнд, который использовал самозарядную снайперскую винтовку М21, поразил вражеского снайпера с дистанции 1250 метров.

В игре "Калибр" снайпер польского спецподразделения GROM использует американскую снайперскую самозарядную винтовку М110 под патрон .308Win Источник изображения: warspot.ru

Однако боевые действия в Ираке и Афганистане показали, что и новые варианты М118 не были лишены недостатков — особенно существенной была чувствительность используемого пороха к перепадам температуры. Последние несколько лет американские военные проводят тестирование нового снайперского боеприпаса калибра .308Win под обозначением Mk316 Mod 0. Для него используется пуля Sierra Match King весом 175 гран (11,34 грамма), а также новый порох с большей температурной стабильностью. По некоторым данным, новые боеприпасы тестируются американскими силами специальных операций.

Многие спецподразделения мира также используют новейшие коммерческие спортивные (целевые) боеприпасы для своих винтовок под патрон .308Win. На гражданском рынке имеется немало патронов, оптимизированных для дальней стрельбы и позволяющих серьёзно расширить возможности такого оружия. Это позволяет также увеличить диапазон решаемых задач, не ограниченных только дальним и точным выстрелом. Например, по данным ФБР, пуля Trophy Bonded Bear Claw хорошо справляется с разбиванием бронированного стекла, что является проблемой для некоторых других типов пуль. В обстановке, когда есть опасность поразить кого-то за целью, используются пули с полимерным наконечником.

В игре "Калибр" винтовка Arctic Warfare Magnum-Folding (AWM-F) имеется у снайпера команды ФСБ 2016 Источник изображения: warspot.ru

В России в настоящий момент также ведется разработка снайперского патрона в этом калибре, но пока спецподразделения, имеющие на вооружение иностранные винтовки, используют и импортные патроны.

Тихий советский патрон

Ещё одним направлением стала разработка специальных патронов для бесшумных снайперских комплексов. Долгие годы для стрельбы с глушителями применялись дозвуковые варианты патронов обычного калибра, но в 1980-х годах в СССР сформулировали требования к новому бесшумному оружию для частей спецназначения. Одним из требований было пробитие стальной каски на дистанции 400 метров.

Источник изображения: warspot.ru

Проведённые испытания показали, что дозвуковой патрон калибра 7,62 мм эту задачу решить не сможет. В итоге специалистами был разработан новый патрон 9?39 мм, а также оружие под него — ВСС (винтовка снайперская специальная), АС (автомат специальный) "Вал" и ряд других образцов.

В "Калибре" винтовкой ВСС вооружён снайпер спецподразделения ФСБ 2004 Источник изображения: warspot.ru

Евгения Барсова