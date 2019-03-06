В ВИАМ сообщают о сроках полной замены иностранных композитов на МС-21

РИА Новости со ссылкой на академика Евгения Каблова, являющегося генеральным директором ФГУП ВИАМ (Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов), сообщает о сроках по замещению зарубежных композитных материалов (в первую очередь для крыла) отечественными для МС-21.

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Напомним, что проблемы с этими материалами возникли после введения санкций со стороны США. Санкции, по сути, запретили американским и японским фирмам, ранее заключившим контракты с РФ, поставлять свои композиты для нужд российского авиастроения.

По словам академика РАН Евгения Каблова, задача по смене зарубежных композитов российскими поставлена следующая: в течение двух лет. Генеральный директор ВИАМ отметил, что такая работа уже ведётся.

Как сообщает РИА Новости, он объяснил, что уже найдены все необходимые решения для проведения импортозамещения в области применения композитных материалов на отечественном пассажирском авиалайнере.

Но основной вопрос состоит даже не в том, через какое время МС-21 получит отечественное композитное крыло, а вот в чём: что мешало изначально поставить задачу по созданию самолёта с использованием отечественных высокотехнологичных материалов? Ответ, судя по всему, один: желание получить результат как можно быстрее на фоне желания углублять партнёрство с зарубежными странами. Но эти страны уже продемонстрировали свои методы "общения" с Россией. Как факт: теперь снова приходится форсировать сроки, но уже в рамках импортозамещения.

По словам Евгений Каблова в интервью Алексею Паньшину, доля композитов на российском рынке мала. При этом он отметил, какие блоки и узлы МС-21 уже выполнены с применением отечественных композитов. Один из примеров - мотогондола двигателя ПД-14. В общем, в двигателе применено 20 новых материалов разработки ВИАМ.