Источник: Россия обучит 100 китайских военных для второго полка С-400

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая пройдут подготовку в учебном центре РФ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Около 100 военных Китая с марта по июнь обучатся в России эксплуатировать и применять системы С-400 "Триумф". Они будут служить на машинах второго полка системы, который должен быть передан китайской стороне во второй половине года, сообщил ТАСС во вторник военно-дипломатический источник.

"Около 100 военнослужащих Народно-освободительной армии Китая с марта по июнь пройдут подготовку в учебном центре РФ по вопросам эксплуатации и боевого применения второго полкового комплекта С-400, который должен быть поставлен в КНР во второй половине года", - сказал собеседник агентства.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ не стали комментировать ТАСС данную информацию.

Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Поставка первого была завершена в КНР весной прошлого года. В декабре 2018 года Китай провел успешные стрельбы системами С-400, поразив на своих полигонах дальнобойными ракетами как баллистическую, так и аэродинамическую цели.