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06.03.2019
Российская газета

Малые ракетные корабли ТОФ вступили в "морской бой"

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Источник изображения: Минобороны РФ

Корабли Тихоокеанского флота обстреляли морские, воздушные и береговые цели в Японском и Охотском морях.

В Авачинском заливе у берегов Камчатки в морской бой с "противником" вступили экипажи малого ракетного корабля "Иней" и малого противолодочного корабля МПК-82 из состава соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России. Они провели артиллерийскую стрельбу по буксируемому морскому щиту.

- Тактический фон учений по отражению атаки противника для кораблей обеспечил самолет Ил-38 морской авиации флота, - рассказал начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Иней" также применил артустановки для уничтожения морской плавающей мины.

В Приморье учения провел большой десантный корабль "Николай Вилков". Находясь в заливе Петра Великого, он уничтожил условную боевую технику противника на берегу.


Юлия Гарднер

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Япония
Продукция
Ил-38
Пётр Великий
Проекты
1171 Тапир
Военные учения
ТОФ
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