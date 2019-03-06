Малые ракетные корабли ТОФ вступили в "морской бой"
Корабли Тихоокеанского флота обстреляли морские, воздушные и береговые цели в Японском и Охотском морях.
В Авачинском заливе у берегов Камчатки в морской бой с "противником" вступили экипажи малого ракетного корабля "Иней" и малого противолодочного корабля МПК-82 из состава соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России. Они провели артиллерийскую стрельбу по буксируемому морскому щиту.
- Тактический фон учений по отражению атаки противника для кораблей обеспечил самолет Ил-38 морской авиации флота, - рассказал начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Иней" также применил артустановки для уничтожения морской плавающей мины.
В Приморье учения провел большой десантный корабль "Николай Вилков". Находясь в заливе Петра Великого, он уничтожил условную боевую технику противника на берегу.
Юлия Гарднер
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