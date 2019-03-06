Малые ракетные корабли ТОФ вступили в "морской бой"

Корабли Тихоокеанского флота обстреляли морские, воздушные и береговые цели в Японском и Охотском морях.

В Авачинском заливе у берегов Камчатки в морской бой с "противником" вступили экипажи малого ракетного корабля "Иней" и малого противолодочного корабля МПК-82 из состава соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России. Они провели артиллерийскую стрельбу по буксируемому морскому щиту.

- Тактический фон учений по отражению атаки противника для кораблей обеспечил самолет Ил-38 морской авиации флота, - рассказал начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Иней" также применил артустановки для уничтожения морской плавающей мины.

В Приморье учения провел большой десантный корабль "Николай Вилков". Находясь в заливе Петра Великого, он уничтожил условную боевую технику противника на берегу.

Юлия Гарднер