Новые катера Росгвардии заступили на дежурство в Керчи

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Два новых транспортно-десантных катера БК-16 Росгвардии успешно совершили переход из Севастополя и заступили на дежурство в Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что два катера БК-16 переданы севастопольским морским подразделениям Росгвардии и после проведения специалистами ведомства испытаний будут отправлены на охрану черноморских рубежей Крыма.

"Катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе и заступили на охрану черноморского побережья. Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Передача катеров морскому отряду войск национальной гвардии РФ проходила в торжественной обстановке под руководством начальника управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирала Андрея Шатаева, заключили в пресс-службе.

Катера БК-16 водоизмещением в 20 тонн рассчитаны на перевозку 24 человек, оснащены новейшими навигационными и радиотехническими системами, позволяющими совершать длительные маневры на любых курсовых углах и при различных погодных условиях.