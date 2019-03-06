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06.03.2019
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект о морально-политическом состоянии военнослужащих

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Проект закона подготовлен в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина о создании военно-политических органов ВС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предписывающий командирам отвечать за морально-политическое состояние военнослужащих. Текст документа размещен во вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект подразумевает внесение изменений в пункт 2 статьи 27 "Должностные и специальные обязанности" закона "О статусе военнослужащих". В настоящее время редакция этого пункта предписывает, что командиры в мирное и военное время отвечают за "морально-психологическое состояние подчиненного личного состава". Как следует из предложенной кабмином новой редакции, в случае ее принятия, командирам будет предписано отвечать в том числе за "морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "под морально-политическим и психологическим состоянием понимается совокупность личностных идейно-политических установок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, сложившихся под воздействием системы социально-политических и психологических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую способность личного состава выполнять поставленные задачи". Оно, отмечают в кабмине, является "результатом активизации и актуализации ранее воспринятых и осознанных, внутренне принятых личным составом целей государственной политики по обеспечению обороны и безопасности страны, подготовки и применения войск (сил), боевых и иных действий, а также военно-профессиональных, политических, нравственных, правовых, эстетических, общекультурных ценностей, интересов, установок, позиций, взглядов".

Проявляется морально-политическое состояние в боевой активности военнослужащих, их готовности к боевым действиям (выполнению поставленных задач), указывается в сопроводительных документах.

Согласно пояснительной записке, законопроект подготовлен в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина о создании военно-политических органов Вооруженных сил РФ. В июле глава государства подписал указ о создании в Минобороны РФ Главного военно-политического управления.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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