Затонувший норвежский фрегат Helge Ingstad планируют вернуть в строй

Десятиметровую пробоину в норвежском фрегате Helge Ingstad, затонувшем в ноябре прошлого года из-за столкновения с танкером, намерены герметизировать стальными пластинами. После этого фрегат планируют вернуть в строй.

Сейчас корабль доставлен на военно-морскую базу Хааконсверн. Об этом сообщает NRK. Коммодор службы материального обеспечения ВС Норвегии Томас Ведерванг назвал этот план "амбициозным" и уточнил, что работы продлятся пять-шесть недель. Скорее всего, решение со стальными пластинами будет временным.

Перед началом работ с фрегата будет слито топливо, чтобы оценить его состояние. Сейчас демонтированы 1400 из 2500 важных компонентов корабля, в том числе - вооружение. Специалисты утверждают, что механические повреждения устранить легче всего. В ходе работ они постараются сохранить дорогую электронику. Каждый поврежденный элемент получит оценят, чтобы понять, насколько рентабельно его восстанавливать.

Окончательная стоимость работ пока неизвестна. Предварительную сумму ранее озвучило минобороны Норвегии - порядка 500 миллионов крон (около 58 миллионов долларов США) без учета стоимости спасательной операции.

- Я испытываю смешанные чувства: хорошо, что фрегат вернулся домой, но больно видеть его в таком состоянии, - заявил командующий ВМФ Норвегии контр-адмирал Нильс Андреас Стенсонес.

Фрегат Helge Ingstad - один из пяти норвежских фрегатов класса Fridtjof Nansen. В 2013-2014 годах он участвовал в вывозе химоружия из Сирии. 8 ноября 2018 года, возвращаясь с учений НАТО, он столкнулся с танкером и затонул в водах возле Хордаланна.

Майя Бирюкова