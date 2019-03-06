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06.03.2019
Военное обозрение

Су-30МКИ ВВС Индии адаптируют под применение израильских бомб Spice-2000

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Минобороны Индии приняло решение об оснащении многоцелевых истребителей Су-30МКИ индийских ВВС высокоточными израильскими бомбами Spice-2000. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах республики.

Источник изображения: ВВС Индии

По словам источника издания, на сегодняшний день только стоящие на вооружении ВВС самолеты "Мираж-2000" способны применять израильские бомбы Spice-2000 для бомбардировки. Однако в связи с тем, что было принято решение о повышении огневой мощи индийских Военно-воздушных сил, истребители Су-30МКИ будут адаптированы под применение этого оружия. При этом источник подчеркнул, что для окончательного оснащения израильскими бомбами истребителей Су-30МКИ "осталось провести несколько дополнительных испытаний".

Завершение оснащения Су-30 бомбами Spice-2000 многократно увеличит возможности ВВС страны, поскольку израильские бомбы способны поражать цели противника с высокой точностью

- указал источник.

Ранее сообщалось, что бомбы Spice-2000 были применены ВВС Индии при бомбардировке лагеря исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Как сообщали индийские СМИ, в результате бомбардировки было уничтожено множество боевиков, транспорт и боеприпасы террористов. Официальных данных о количестве погибших террористов не сообщается, однако СМИ пишут о не менее 200 убитых.

На сегодняшний день на вооружении индийских ВВС стоят порядка 200 бомб Spice-2000, закупленных у Израиля несколько лет назад.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Пакистан
Продукция
Mirage-2000
Су-30
Су-30МК
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