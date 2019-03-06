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06.03.2019
РИА Новости

Шойгу поблагодарил за службу женщин, работающих в Минобороны

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Девушки-военнослужащие ВС РФ
Девушки-военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил женщин военного ведомства за службу и пожелал им любви и здоровья.

"Традиционно в преддверии большого праздника весны 8 марта хотел бы от всей души поздравить наших дорогих женщин с этим замечательным днём. Хотелось бы говорить им добрые слова не только в этот день, но и в другие дни года, что, собственно, мы с вами и делаем", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, сегодня в российской армии служит большое количество женщин - очень активных, достойных и занимающих глубоко патриотичную жизненную позицию, как по отношению к стране, так и к службе.

"Только в прошлом году 83 наши замечательные женщины получили государственные награды, а более семи тысяч получили награды министерства обороны. Я хотел бы поздравить их сегодня и пожелать им здоровья, добра, удачи, счастья, любви близких и родных. И, конечно, успехов в той службе, которую они с честью несут", - заключил Шойгу.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
06.03.2019 15:00
Какие глазки! Какие губки! Какой носик! С весной вас, дорогие слабые половинки! Считаю, что нужно законодательно запретить уродовать лица наших красавиц в армии всякого рода дебильными рисунками. Макияж, маскировка - другое дело. Но не делать же из лица русской красавицы погоны со знаками отличия...
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