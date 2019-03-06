Шойгу поблагодарил за службу женщин, работающих в Минобороны

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил женщин военного ведомства за службу и пожелал им любви и здоровья.

"Традиционно в преддверии большого праздника весны 8 марта хотел бы от всей души поздравить наших дорогих женщин с этим замечательным днём. Хотелось бы говорить им добрые слова не только в этот день, но и в другие дни года, что, собственно, мы с вами и делаем", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, сегодня в российской армии служит большое количество женщин - очень активных, достойных и занимающих глубоко патриотичную жизненную позицию, как по отношению к стране, так и к службе.

"Только в прошлом году 83 наши замечательные женщины получили государственные награды, а более семи тысяч получили награды министерства обороны. Я хотел бы поздравить их сегодня и пожелать им здоровья, добра, удачи, счастья, любви близких и родных. И, конечно, успехов в той службе, которую они с честью несут", - заключил Шойгу.