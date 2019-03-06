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06.03.2019
ЦАМТО

Lockheed Martin получила начальный контракт на поставку систем ПВО/ПРО THAAD Саудовской Аравии

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Система THAAD
Система THAAD.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 5 марта. Корпорация Lockheed Martin получила от Агентства по ПРО США начальный контракт на поставку на поставку компонентов комплекса противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) ВС Саудовской Аравии.

Согласно пресс-релизу МО США, контракт стоимостью 945,9 млн. долл. предусматривает поставку Эр-Рияду в рамках программы "Иностранные военные продажи" компонентов комплекса THAAD с длительными сроками изготовления в рамках "Фазы.1" реализации проекта. Компания также предоставит испытательное оборудование, персонал, лабораторию для интеграции систем, испытательные стенды и трехуровневую концепцию обслуживания.

Работы по данному договору будут выполнены Lockheed Martin в Далласе (шт.Техас), Лафкине (шт.Техас), Хантсвилле (шт.Алабама), Эннистоне (шт.Алабама), Камдене (шт.Арканзас), Трое (шт.Алабама) и Саннивейле (шт.Калифорния) с 28 февраля 2019 года по 31 октября 2026 года.

Напомним, что официальный представитель Госдепартамента США объявил о заказе Саудовской Аравией комплексов противоракетной обороны THAAD, стоимость которых оценивается в 15 млрд. долл., 28 ноября 2018 года.

Двумя днями ранее, 26 ноября 2018 года, официальные представители Саудовской Аравии и США подписали письмо с предложением и принятием предложения, которое содержит условия покупки Саудовской Аравией 44 пусковых установок комплекса THAAD, ракет и соответствующего оборудования.

Справочно:

Государственный департамент США одобрил поставку Саудовской Аравии в рамках программы "Иностранные военные продажи" систем противоракетной обороны THAAD, связанных услуг поддержки и оборудования в октябре 2017 года. Общая стоимость контракта может составить 15 млрд. долл. Запрос правительства Саудовской Аравии включал продажу 44 пусковых установок THAAD, 360 ракет-перехватчиков THAAD, 16 мобильных тактических станций управления огнем и связи THAAD, 7 РЛС AN/TPY-2, а также другого оборудования, военной техники и услуг.

Поставка комплекса обеспечит верхний уровень эшелонированной системы противоракетной обороны Саудовской Аравии. Ракеты-перехватчики THAAD оснащены кинетической боевой частью, обеспечивающей поражение цели методом прямого удара (hit-to-kill). Они позволяют осуществлять перехват баллистических ракет, как в космическом пространстве, так и в атмосфере. Комплекс может взаимодействовать с другими элементами эшелонированной системы ПРО, выполнять задачи совместно с ЗРК "Пэтриот" PAC-3, "Иджис", средствами обнаружения передового базирования и системой боевого управления, контроля и связи C2BMC (Command, Control, Battle Management, and Communications).

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Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
AN/TPY-2
Patriot ЗРК
THAAD
Иджис
Компании
Lockheed-Martin
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