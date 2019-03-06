Главой космического центра "Восточный" назначен Роман Бобков

Ранее занимавший должность Валинур Агишев возглавил космический центр "Южный"

ТАСС, 5 марта. Роман Бобков назначен на должность директора космического центра "Восточный" (филиал Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры, ЦЭНКИ). Об этом сообщили во вторник на официальном сайте Центра.

"Роман Бобков, ранее занимавший должность заместителя директора филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Байконур, назначен директором филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - космический центр "Восточный", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков отметил, что Бобков имеет большой опыт управления ракетно-космическими подразделениями. "Задачи, которые стоят перед космодромом "Восточный", - грандиозны. У нас с вами впереди "Ангара", запуск сверхтяжелой ракеты и отработка инфраструктуры для пилотируемых пусков", - также добавил он.

В то же время бывший глава космического центра "Восточный" Валинур Агишев назначен директором другого филиала ЦЭНКИ - космического центра "Южный".

Космический центр "Восточный" осуществляет координацию предприятий и организаций, а также взаимодействие с территориальными органами исполнительной власти и выполняет другие задачи на одноименном космодроме, а "Южный" - на Байконуре.