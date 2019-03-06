Сохранить ДРСМД: Госдеп готов на переговоры

Госдеп отреагировал на подписание Путиным указа о приостановке ДРСМД

Вашингтон заявил о готовности к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями, но только при соблюдении Москвой ряда условий: приверженности безопасности США и их союзников, а также транспарентности и обязательности. Так в Госдепе отреагировали на подписание Владимиром Путиным указа о приостановлении выполнения ДРСМД. В то же время эксперты полагают, что США не слышат позицию России.

Представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон, в принципе, готов вести с Москвой переговоры по вопросу контроля над вооружениями, однако при соблюдении определенных условий. Так в американском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на выход РФ из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает ФАН.

"США по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые выполняют свои обязательства", - отметил представитель. В Госдепе добавили, что переговоры с Москвой должны "соответствовать этим критериям".

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Указ вступил в силу со дня подписания. Министерство иностранных дел РФ направит США "соответствующее уведомление".

Еще 1 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон "приостанавливает" выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Спустя полгода Соединенные Штаты должны выйти из Договора, потому что его якобы нарушает Россия.

В ответ на этой 2 февраля Владимир Путин заявил, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД.

Кроме того, российский лидер поручил более не инициировать переговоров с американской стороной по вопросу Договора: "США должны сами созреть для ведения равноправного и содержательного диалога", отметил президент РФ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что решение о выходе из ДРСМД отвечает национальным интересам РФ, передает НСН.

"Договор - это когда две или более сторон за столом переговоров слышат друг друга. Россию пока Соединенные Штаты Америки не слышат. Если нас при рассмотрении этого договора будут слышать, конечно, [Договор будет нам] интересен, потому что

мы тоже хотим обезопасить наши границы, нашу территорию от тех средств, которые размещены сейчас в Европе", - подчеркнул депутат.

Спустя неделю после заявлений Трампа и Путина о приостановлении действия ДРСМД, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс начинает готовить оборонительные меры в условиях прекращения действия соглашения. Столтенберг отметил, что НАТО готовится к "миру без ДРСМД". По его словам, альянс должен выработать шаги, "чтобы адаптироваться к ракетам России".

"Но какими бы ни были эти шаги, они будут взвешенными, скоординированными и оборонительными. Мы не намерены развертывать новые ракеты в Европе", - добавил Столтенберг.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в свою очередь, заявил 5 марта, что Москва ответит на размещение США ракет в Европе развертыванием своих ракет. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы будем вынуждены развернуть наши ракеты, и вся территория Европы будет покрыта", - сказал Антонов. По его словам, от выхода США из ДРСМД проиграют страны Европы. Он также добавил, что данное соглашение не касается безопасности территории США.

Договор был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. На советских памятных почтовых марках советско-американский ДРСМД называли "первым шагом к безъядерному миру".

Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые дислоцированы на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, а США - 846 ракет. После почти 20 лет молчания США обвинили Россию в нарушении договора.

В конце октября Трамп объявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из ДРСМД. По мнению главы Белого дома, Россия в рамках соглашения нарушает взятые на себя обязательства. Главная претензия Вашингтона - ракета 9М729. По версии США, дальность действия этих ракет превышает ограничение в 500 км. В российском МИДе заявили, что Москва никогда не испытывала 9М729 на дальности свыше 500 км и ДРСМД не нарушала.

Спустя неделю президент США Дональд Трамп подписал поручение Пентагону, Госдепартаменту и ряду других американских ведомств разработать доклад о "нарушении" Россией ДРСМД. Кроме того, Трамп потребовал изучить вопрос введения новых санкций в отношении Москвы. В Кремле и ведомствах РФ заявили, что ответ на демарш США будет зеркальным.

Иван Апулеев