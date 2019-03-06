США сократят число кораблей-доков из-за опасности ракет РФ и КНР

Опасаясь уничтожения больших и дорогих военных кораблей защитными средствами береговой линий обороны, Пентагон планирует убрать из бюджетного плана 2020-2024 годов два новых боевых корабля-амфибии класса "Сан-Антонио".

Источник изображения: navy.mil

Решение отложить запланированную покупку двух десантных кораблей-доков класса известных также как LPDs, является частью гораздо более широкой переоценки концепции морской войны. Под давлением обстоятельств и изменивших условий, согласно которым США пришли к выводу, что в будущих войнах предстоит столкновение с высокотехнологичном противником. Противником, вооруженным высокоточным ракетным оружием. Флот США сокращает свои инвестиции в большие, но потенциально опасные военные корабли, такие как амфибии и БДК. ВМС получают возможность высвободить деньги для развития наступательного оружия, используемого на небольших надводных кораблях, подводных лодках и самолетах.

Военно-морской флот намерен сделать запрос в рамках представления своего бюджетного плана на 2020 год: он должен быть представлен в Конгресс 12 марта. Бюджет также предусматривает еще одно громкое решение: в него будет включен план сокращения средней продолжительности эксплуатации авианосца USS Harry S. Truman, который может уйти на пенсию на два десятка лет раньше предполагавшегося срока.

По словам руководства Корпуса морской пехоты, корабли в их нынешнем виде будут иметь серьезные трудности в будущем, когда США придется "сражаться, чтобы прорваться к месту боя", как недавно сказал генерал-лейтенант Дэвид Бергер, глава управления боевого развития корпуса.

То, что корабли убрали из ближайшего бюджетного плана, не значит, что их не построят вовсе. Однако вероятность получения флотом этих кораблей снизилась.

Часть корпуса морской пехоты относится к данной инициативе резко негативно, считая, что отсрочка закупки скажется на боеспособности КМП. Однако Брайан Кларк, отставной морской офицер и аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок, сказал, что перенос приобретения двух "Сан-Антонио" имеет смысл со стратегической и бюджетной точек зрения.

Это будет бюджет, ориентированный на стратегию, и вот где вы ее видите.

- сказал он.

Бывший министр обороны Джим Мэттис, а также сменивший его на посту Патрик Шанахан задали тренд на увеличение "смертоносности" платформ. Подобный взгляд поддерживает перераспределение денег систем доставки на системы, способные самостоятельно наносить удар.

Но, добавил Кларк, "военно-морской флот делает небольшой финт: он предполагает, что Конгресс, вероятно, будет не готов к сокращению строительства этих кораблей. Палата представителей захочет вернуть их в бюджетный план - и добавить на эту задачу больше денег".

Источник изображения: navy.mil

Промышленная база военных кораблей-амфибий включает в себя более 850 компаний, разбросанных по 250 округам. В прошлом году Конгресс увеличил бюджет военно-морских сил на судостроение на 2,2 миллиарда долларов, что на 10 процентов больше изначально запрошенных 21,9 млрд. В этом году у флота есть шанс повторить уловку.

Десантные корабли-доки "Сан-Антонио" начали поступать на американский флот в 2006 году. Водоизмещение корабля 24900 тонн, длина 208 метров, ширина – 32. Четыре турбо-дизельных двигателя способны разогнать судно до 24 узлов. На корабле размещаются до 800 человек десанта и 14 амфибийных бронированных машин.