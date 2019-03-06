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06.03.2019
Военное обозрение

СМИ Индии заявили об использовании пилотом МиГ-21 мультимедийного шлема

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Индийские СМИ продолжают писать летопись воздушного боя в воздушном пространстве в районе индо-пакистанской границы. По понятным причинам, своего лётчика в Индии выставляют исключительно как героя, пакистанскую сторону - агрессором.

Источник изображения: https://www.deccanherald.com

Тем временем в издании Deccan Herald вышел материал, в котором утверждается, что командир авиазвена ВВС Индии Абхинандан Вартхаман, пилотировавший МиГ-21, использовал инновационную разработку – мультимедийный авиационный шлем. В статье говорится, что речь идёт о шлеме, выводящем основные показатели самолёта противника (скорость, высоту и др.) непосредственно перед глазами пилота. Эта информация позволяет военному лётчику оперативно принимать решения при выполнении маневров в воздухе, включая маневры во время воздушного боя.

Издание сообщает, что для ВВС Индии было закуплено "большое количество" мультимедийных шлемов у Израиля. Речь идёт об израильском производителе Elbit. Число закупленных шлемов с проекцией информации не уточняется.

При этом добавлено, что индийский лётчик, благодаря использованию этого шлема, получал данные об обстановке в районе, в котором сошлись несколько истребителей ВВС Индии и Пакистана.

Напомним, что МиГ-21 ВВС Индии в итоге был сбит и упал на пакистанской территории. Лётчик оказался в плену, но через несколько суток его, по решению премьера Пакистана Имрана Хана, отпустили.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Пакистан
Продукция
МиГ-21
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