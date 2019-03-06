В Киеве предложили создать "оружие возмездия" России

В связи с приостановкой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Киев должен создать "оружие возмездия" – ракеты малой дальности для "сдерживания" России, заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

"На Украине надо оружие малой дальности, как я сказал, от 500 до 1000 километров", – заявил Стариков, передает РИА "Новости".

По его мнению, это будет "оружие сдерживания и нападения", которое позволит Киеву "адекватно ответить" России.

Стариков напомнил, что сейчас у Украины нет подобного вооружения. Однако Киев может построить ракету малой дальности на промышленных мощностях завода "Южмаш", уверен эксперт.

Осенью 2018 года блогеры высмеяли заявление украинского военного эксперта Валентина Бадрака о способности Киева создать ракету, которая "может достать до Москвы", также подвергалась жесткой критике украинская крылатая ракета из "сверхпрочного шоколада".

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что новейшие образцы украинских вооружений не выдерживают критики.

Алина Назарова