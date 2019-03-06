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06.03.2019
ТАСС

В "Инвитро" заявили, что космонавты смогут печатать самовозобновляемую еду на биопринтере

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Космонавты Доналд Петтит, Анатолий Иванишин, Андре Кейперс, Антон Шкаплеров (на втором плане слева на право), Олег Кононенко и Дэниел Бербэнк (на перв
Космонавты Доналд Петтит, Анатолий Иванишин, Андре Кейперс, Антон Шкаплеров (на втором плане слева на право), Олег Кононенко и Дэниел Бербэнк (на первом плане), 2011 год.
Источник изображения: © NASA

Соответствующий эксперимент лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions намерена провести на МКС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Технологии биопечати на 3D-принтере помогут в будущем обеспечить членов длительных космических экспедиций самовозобновляемой едой. Об этом в интервью ТАСС рассказал управляющий партнер лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

По словам ученого, компания хочет провести на Международной космической станции эксперимент по печати клеток говядины на 3D-принтере "Орган.Авт", отработанные в ходе него технологии в будущем позволят печатать мясо в достаточном количестве, чтобы кормить членов экипажа космических экспедиций. "Идеология такая: мы будем отправлять им клетки в очень маленьких кюветах. Эти клетки очень хорошо растут, можно отправить, условно говоря, 100 клеток, а космонавты смогут получить из них 100 миллионов клеток. Он будут выращивать эти клетки уже в космосе и, соответственно, употреблять в пищу", - сказал Хесуани, добавив, что этими технологиями уже заинтересовались в Роскосмосе и NASA.

Он также отметил, что для создания такой самовозобновляемой еды потребуется большое количество воды для получения большого количества клеток. "Воду можно использовать рециркулирующую. Главная цель - получить самовозобновляемую еду для дальних полетов, чтобы обеспечить автономность от Земли", - сказал Хесуани.

Специалист уточнил, что помимо мяса ученые также хотят попробовать напечатать на биопринтере рыбу. Образцы клеток лосося и голубого тунца уже есть в лаборатории 3D Bioprinting Solutions. После наземных исследований эксперимент по биопечати рыбы, возможно, будет проведен на МКС.

3D-биопринтер "Орган.Авт" компании "Инвитро" был доставлен на МКС в конце прошлого года. Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко провел в декабре 2018 года эксперимент по биопечати тканей щитовидной железы и хряща человека на орбите. Эксперимент был признан успешным.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
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