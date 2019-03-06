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06.03.2019
ТАСС

РФ планирует печатать человеческие органы на микроспутниках за радиационным поясом Земли

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Спутник на орбите Земли
Спутник на орбите Земли.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

В силу своей сложности проект потребует международной кооперации, отметил управляющий партнер лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Напечатанные на 3D-биопринтере ткани органов человека, запущенные на микроспутриках выше магнитного пояса Земли, помогут изучить влияние на них космической радиации. Об этом в интервью ТАСС рассказал управляющий партнер лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

"Суть заключается в том, чтобы отправлять [на микроспутниковых системах] напечатанные микроорганы за пояс магнитного поля Земли. И там в режиме реального времени снимать показания, как радиация влияет на те или иные человеческие органы. Печатать органы лучше прямо там, чтобы клетки гарантированно были живые", - сказал он.

По словам Хесуани, проект очень сложный и потребует международной кооперации и привлечение большого количества абсолютно разных компетенцией. Однако без изучения влияния космической радиации на организм человека полеты в дальний космос могут быть смертельно опасны. "Проблема актуальна - обеспечение жизнедеятельности и безопасности человека в экспедициях в дальний космос", - подчеркнул ученый.

В декабре 2018 года на борту Международной космической станции был проведен первый в мире эксперимент по печати живых тканей на 3D-биопринтере "Орган.Авт", разработанном компанией "Инвитро". Тогда космонавт Роскосмоса Олег Кононенко напечатал на орбите ткани щитовидной железы мыши и хряща человека.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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