Талибы приветствуют инициативы Ташкента, направленные на мир в Афганистане - МИД Узбекистана

Ташкент. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Руководитель политического офиса движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) мулла Бародар Ахунд отметил значимость усилий узбекской стороны в процессе мирного урегулирования в Афганистане, сообщила во вторник пресс-служба МИД Узбекистана по итогам встречи главы внешнеполитического ведомства страны Абдулазиза Камилова с представителем талибов в Дохе.

"Мулла Бародар Ахунд высоко оценил политику президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, направленную на содействие мирному процессу в Афганистане. Он особо подчеркнул значимость и итоги Ташкентской конференции по Афганистану, состоявшейся в марте прошлого года, которая придала мощный импульс активизации международных усилий по мирному урегулированию афганского конфликта", - говорится в сообщении.

Б.Ахунд заявил о заинтересованности в тесном сотрудничестве с Узбекистаном в дальнейшем продвижении мирного процесса в Афганистане, отмечается в документе.

Кроме того, представитель "Талибан" приветствовал инициативы Узбекистана по реализации в Афганистане проектов в сферах транспорта, энергетики и образования.

"Он отметил, что крупные инфраструктурные проекты, осуществляемые Узбекистаном, будут содействовать не только экономическому развитию Афганистана, но и созданию необходимых условий для запуска полноценного политического процесса в стране. Таким образом, Афганистан в будущем может стать "мостом доверия и сотрудничества" между Центральной и Южной Азией", - отмечает пресс-служба МИД Узбекистана.

В переговорах в Катаре также участвовал специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

Это не первая встреча узбекских дипломатов с руководством движения "Талибан". В августе 2018 года Узбекистан с рабочим визитом посетила делегация талибов, которую возглавил Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

Ранее Узбекистан неоднократно заявлял о готовности предоставить площадку для прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан", а также вовлечения этой страны в региональные экономические процессы.

В 2018 году между Узбекистаном Афганистаном были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в реализации проектов строительства железнодорожной линии "Мазари-Шариф - Герат" и ЛЭП 500 кВт "Сурхан - Пули-Хумри".