Новый самолет Бе-200ЧС включили в авиапарк хабаровского центра МЧС

С Таганрогского завода-изготовителя в Хабаровск поступил новый самолет-амфибия Бе-200ЧС. Его передали в рамках выполнения государственного контракта МЧС. В воздушном судне усовершенствована электродистанционная система управления, у пилотажно-навигационного комплекса появились новые возможности.

Как рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю, этот самолет стал четвертым самолетом-амфибией, стоящем на вооружении авиаторов Хабаровского авиационно-спасательного центра.

В самолете оборудовали так называемую стеклянную кабину, в которой реализован принцип "темной кабины", когда при нормальной работе всех приборов и систем нет индикации на панели, и летчиков ничего не отвлекает. Оснащение позволяет заходить на посадку в любых метеоусловиях и работать ночью.

Бе-200 ориентирован прежде всего на выполнение задач по тушению пожаров. Он может совершать приводнение на водоемы, забирать на борт и сбрасывать на очаги до 12 т жидкости. Кроме того, самолет пригоден для поисково-спасательных работ, особенно на морских акваториях.

Агентство добавляет, что в данный момент в составе авиапарка дальневосточных спасателей – 16 воздушных судов. Кроме четырех самолетов-амфибий Бе-200ЧС, есть еще Ан-74, два вертолета Ми-26 и девять вертолетов Ми-8 МТВ. В ближайшее время Хабаровск получит еще один Ми-8.