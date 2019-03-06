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06.03.2019
Известия.ru

США разочарованы решением России приостановить ДРСМД

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

США разочарованы решением России приостановить выполнение условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), но готовы к переговорам по контролю над вооружениями при определенных условиях, заявил представитель Госдепартамента.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства. Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям", –– цитирует ТАСС неназванного чиновника госдепа.

Представитель внешнеполитического ведомства в очередной раз обвинил Россию в нарушении ДРСМД и заверил, что Вашингтон исправно выполнял условия договора. При этом, по его словам, ответное решение Москвы о его приостановке говорит о неготовности РФ "предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению [договоренностей] и сохранению Договора".

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке договора РСМД. Такое решение стало ответом на выход США из соглашения из-за российской ракеты 9М729, которая якобы нарушает указанные в документе нормы.

При этом Минобороны России доказало безосновательность американских обвинений, раскрыв иностранным военным атташе и журналистам характеристики ракеты.

В Москве также неоднократно указывали, что именно США неоднократно нарушали договор, размещая в Европе системы ПРО.

ДРСМД запрещал России и Штатам производить и иметь на вооружении ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

 

 

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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