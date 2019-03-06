На Украине рассказали об "оружии возмездия" против России

Украине необходимо создать "оружие возмездия" для "сдерживания" России, заявил украинский военный эксперт, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

По его словам, после того, как РФ и США приостановили действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Киев может начать разработку оружия малой дальности, которое позволит "адекватно ответить" России.

"Надо (создать — Ред.) оружие малой дальности, как я сказал, от 500 до 1000 км <…> То есть это оружие сдерживания и нападения", — заявил Стариков в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, у Украины сейчас не такого вооружения, но есть научно-технический потенциал и все необходимые ресурсы. Построить ракеты Стариков предложил на мощностях завода "Южмаш".

"Необходимо принять только военно-политическое решение: какую мы ракету будет строить — раз, и какой дальности — два", –– добавил он.

В Киеве неоднократно заявляли о возможностях Украины создать невероятно мощное оружие, в том числе ракету дальностью 1,5 тыс. км, которая "достанет до Москвы", и даже ядерное вооружение.

8 февраля сообщалось, что новейшая украинская ракета "Нептун" оказалась "старой" российской Х-35.