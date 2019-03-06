Эксперты предположили, что F-117A появились над Сирией из-за Су-35
Нашла своё подтверждение информация о переброске на Ближний Восток стелс-истребителей F-117A ВВС США. Сообщается о переброске как минимум 4-х таких самолётов. В американских профильных блогах говорится о том, что эти самолёты будут задействованы в операциях не только в Сирии, но и в Ираке. Ранее сообщалось, что в одной из таких операций в небе над Сирией самолёт-"невидимка" уже успел поучаствовать.
Источник изображения: ВВС США
Также в американских информационных источниках утверждается, что один из четырёх самолётов совершил вынужденную посадку на одной из баз ВВС США на Аравийском полуострове. О какой именно базе идёт речь, не сообщается. При этом добавлено, что это "могла быть и база ВВС Саудовской Аравии".
Напомним, что самолёты F-117A более 10 лет назад были заменены на более современные F-22 Raptor.
О применении F-117A в Сирии "Военное обозрение" сообщало в одном из своих материалов от 3 марта.
Теперь западные эксперты комментируют само появление этих "стелс"-самолётов ВВС США на Ближнем Востоке и проявившую себя активность F-117A на базе в штате Невада (США).
В частности, отмечается, что истребитель пятого поколения F-22 "не показал всех тех возможностей, на которые изначально делалась ставка". Добавляется, что "F-22, вероятно, не обладает заявленными параметрами невидимости", а потому могли снова задействовать F-117.
Развивая эту мысль, высказанную на Западе, уже российские эксперты напоминают, что некоторое время назад буквально по всему миру разлетелся снимок, который описывался как сделанный в небе над Сирией пилотом Су-35 ВКС России. Речь идёт о снимке, на котором, как заявлено, в прицеле 35-й "Сушки" оказался именно F-22 ВВС США. Еще тогда эксперты заговорили о том, что российская авиация 4-го поколения одной фотографией продемонстрировала своё превосходство над американской авиацией пятого поколения. Именно поэтому в США могли принять решение о "тестах" F-117 в небе над Ближним Востоком.
Другой вопрос: соответствует ли заявленным параметрам "невидимости" F-117A?
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Нашла своё подтверждение информация о переброске на Ближний Восток стелс-истребителей F-117A ВВС США.Подтверждение – это фотографии или видеоматериалы пребывания F-117A в данном регионе. А пока только слухи есть. А с какой целью F-117A летают в Калифорнии, не известно. Может испытывают что-нибудь. Почему это сразу с Ближним Востоком связали?
В американских профильных блогах говорится о том, что эти самолёты будут задействованы в операциях не только в Сирии, но и в Ираке.В Ираке тоже из-за Су-35С? :)
Напомним, что самолёты F-117A более 10 лет назад были заменены на более современные F-22 Raptor.F-117A хоть официально и считались истребителями-бомбардировщиками, но задачи истребителей ни когда не выполняли. При чём тут F-22A, которые, вообще-то, на замену F-15A/B/C/D шли?
В частности, отмечается, что истребитель пятого поколения F-22 "не показал всех тех возможностей, на которые изначально делалась ставка". Добавляется, что "F-22, вероятно, не обладает заявленными параметрами невидимости", а потому могли снова задействовать F-117.Ещё не известно, использовались Nighthawk на Ближнем Востоке или нет, а некоторые "эксперты" уже такие далеко идущие выводы сделали. Странно, что ещё о списании F-22A и о замене их на F-117A не сообщили. :)