Эксперты предположили, что F-117A появились над Сирией из-за Су-35

Нашла своё подтверждение информация о переброске на Ближний Восток стелс-истребителей F-117A ВВС США. Сообщается о переброске как минимум 4-х таких самолётов. В американских профильных блогах говорится о том, что эти самолёты будут задействованы в операциях не только в Сирии, но и в Ираке. Ранее сообщалось, что в одной из таких операций в небе над Сирией самолёт-"невидимка" уже успел поучаствовать.

Источник изображения: ВВС США

Также в американских информационных источниках утверждается, что один из четырёх самолётов совершил вынужденную посадку на одной из баз ВВС США на Аравийском полуострове. О какой именно базе идёт речь, не сообщается. При этом добавлено, что это "могла быть и база ВВС Саудовской Аравии".

Напомним, что самолёты F-117A более 10 лет назад были заменены на более современные F-22 Raptor.

О применении F-117A в Сирии "Военное обозрение" сообщало в одном из своих материалов от 3 марта.

Теперь западные эксперты комментируют само появление этих "стелс"-самолётов ВВС США на Ближнем Востоке и проявившую себя активность F-117A на базе в штате Невада (США).

В частности, отмечается, что истребитель пятого поколения F-22 "не показал всех тех возможностей, на которые изначально делалась ставка". Добавляется, что "F-22, вероятно, не обладает заявленными параметрами невидимости", а потому могли снова задействовать F-117.

Развивая эту мысль, высказанную на Западе, уже российские эксперты напоминают, что некоторое время назад буквально по всему миру разлетелся снимок, который описывался как сделанный в небе над Сирией пилотом Су-35 ВКС России. Речь идёт о снимке, на котором, как заявлено, в прицеле 35-й "Сушки" оказался именно F-22 ВВС США. Еще тогда эксперты заговорили о том, что российская авиация 4-го поколения одной фотографией продемонстрировала своё превосходство над американской авиацией пятого поколения. Именно поэтому в США могли принять решение о "тестах" F-117 в небе над Ближним Востоком.

Другой вопрос: соответствует ли заявленным параметрам "невидимости" F-117A?