Войти
06.03.2019
Военное обозрение

Эксперты предположили, что F-117A появились над Сирией из-за Су-35

707
2
0

Нашла своё подтверждение информация о переброске на Ближний Восток стелс-истребителей F-117A ВВС США. Сообщается о переброске как минимум 4-х таких самолётов. В американских профильных блогах говорится о том, что эти самолёты будут задействованы в операциях не только в Сирии, но и в Ираке. Ранее сообщалось, что в одной из таких операций в небе над Сирией самолёт-"невидимка" уже успел поучаствовать.

Источник изображения: ВВС США

Также в американских информационных источниках утверждается, что один из четырёх самолётов совершил вынужденную посадку на одной из баз ВВС США на Аравийском полуострове. О какой именно базе идёт речь, не сообщается. При этом добавлено, что это "могла быть и база ВВС Саудовской Аравии".

Напомним, что самолёты F-117A более 10 лет назад были заменены на более современные F-22 Raptor.

О применении F-117A в Сирии "Военное обозрение" сообщало в одном из своих материалов от 3 марта.

Теперь западные эксперты комментируют само появление этих "стелс"-самолётов ВВС США на Ближнем Востоке и проявившую себя активность F-117A на базе в штате Невада (США).

В частности, отмечается, что истребитель пятого поколения F-22 "не показал всех тех возможностей, на которые изначально делалась ставка". Добавляется, что "F-22, вероятно, не обладает заявленными параметрами невидимости", а потому могли снова задействовать F-117.

Развивая эту мысль, высказанную на Западе, уже российские эксперты напоминают, что некоторое время назад буквально по всему миру разлетелся снимок, который описывался как сделанный в небе над Сирией пилотом Су-35 ВКС России. Речь идёт о снимке, на котором, как заявлено, в прицеле 35-й "Сушки" оказался именно F-22 ВВС США. Еще тогда эксперты заговорили о том, что российская авиация 4-го поколения одной фотографией продемонстрировала своё превосходство над американской авиацией пятого поколения. Именно поэтому в США могли принять решение о "тестах" F-117 в небе над Ближним Востоком.

Другой вопрос: соответствует ли заявленным параметрам "невидимости" F-117A?

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Продукция
F-117
F-22
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
30.07.2018
Ягодки опять: почему самолеты холодной войны всё еще в ходу
12.09.2017
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
06.09.2017
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
26.11.2009
Вернуться и завоевать
2 комментария
№1
06.03.2019 07:06
Есть ещё версия, что "утюг" извлекли из кладовки для наказания Мадуро. Бомбовый демократизирующий удар, так сказать.
0
Сообщить
№2
06.03.2019 14:03
Цитата, q
Нашла своё подтверждение информация о переброске на Ближний Восток стелс-истребителей F-117A ВВС США.
Подтверждение – это фотографии или видеоматериалы пребывания F-117A в данном регионе. А пока только слухи есть. А с какой целью F-117A летают в Калифорнии, не известно. Может испытывают что-нибудь. Почему это сразу с Ближним Востоком связали?

Цитата, q
В американских профильных блогах говорится о том, что эти самолёты будут задействованы в операциях не только в Сирии, но и в Ираке.
В Ираке тоже из-за Су-35С? :)

Цитата, q
Напомним, что самолёты F-117A более 10 лет назад были заменены на более современные F-22 Raptor.
F-117A хоть официально и считались истребителями-бомбардировщиками, но задачи истребителей ни когда не выполняли. При чём тут F-22A, которые, вообще-то, на замену F-15A/B/C/D шли?

Цитата, q
В частности, отмечается, что истребитель пятого поколения F-22 "не показал всех тех возможностей, на которые изначально делалась ставка". Добавляется, что "F-22, вероятно, не обладает заявленными параметрами невидимости", а потому могли снова задействовать F-117.
Ещё не известно, использовались Nighthawk на Ближнем Востоке или нет, а некоторые "эксперты" уже такие далеко идущие выводы сделали. Странно, что ещё о списании F-22A и о замене их на F-117A не сообщили. :)
+2
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.03 15:00
  • 1
Шойгу поблагодарил за службу женщин, работающих в Минобороны
  • 06.03 14:35
  • 3
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 06.03 14:21
  • 17
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 06.03 14:03
  • 2
Эксперты предположили, что F-117A появились над Сирией из-за Су-35
  • 06.03 13:09
  • 2
В МВД рассказали, как орлы могут помочь в борьбе с дронами
  • 06.03 13:06
  • 3
На МКС почувствовали запах спирта после открытия люка в корабль Dragon-2
  • 06.03 12:47
  • 1
Интервью управляющего директора АО "Казанский вертолетный завод" Юрия Пустовгарова
  • 06.03 12:33
  • 29
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 06.03 12:14
  • 20
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 12:13
  • 1784
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 11:27
  • 2
Россия в 2019-2021 году запустит почти 50 космических спутников
  • 06.03 11:26
  • 1
Россия разместит системы контроля космического мусора в Чили, ЮАР и Мексике в 2020 году
  • 06.03 10:39
  • 19
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 06.03 08:15
  • 1
Квантовая экономика
  • 06.03 07:58
  • 1
Астронавт Макклейн выросла на пять сантиметров за три месяца на МКС