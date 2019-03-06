В КНР не прокомментировали появление макета Т-90 в виде мишени на учениях

Портал Defence Blog опубликовал снимок, сделанный китайскими репортёрами, на котором представлена подготовка одного из подразделений НОАК (Народно-освободительная армия Китая) к проведению учений. В ходе учений предполагались боевые стрельбы, и одной из мишеней был "назначен" макет танка Т-90.

Источник изображения: НОАК

Речь идёт о модификации Т-90С, для которого подобрали один из вариантов "индийского камуфляжа". По крайней мере, такое предположение высказано в "Российской газете". Безусловно, "индийским" такой камуфляж можно назвать лишь отчасти. Однако в самой Индии уже отреагировали на появление подобного фото в сети, отмечая, что Китай продолжает "милитаризацию".

В этой связи вполне можно констатировать, что Индия и Китай сегодня становятся одной из, если можно так выразиться, лидирующих пар по уровню активности гонки вооружений. Для Индии болезненным известием в своё время стало сообщение о покупке Пекином ЗРК С-400 у России. Через некоторое время, как известно, в Нью-Дели решили сделать собственный заказ российского зенитного ракетного комплекса. Также Индию беспокоит появление в Китае истребителей 5-го поколения, а сама Индия к настоящему моменту вышла из совместной программы с РФ FGFA, предполагавшей появление самолёта упомянутого поколения как ВКС России и ВВС Индии.

Возвращаясь к макету Т-90 на учениях в Китае, стоит добавить, что в НОАК никаких комментариев по поводу такого выбора не дают.