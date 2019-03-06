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06.03.2019
Военное обозрение

На Западе заявили, что Китай занижает данные о военном бюджете

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Одним из пунктов доклада о работе правительства КНР, распространённого в ходе открытия второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), является намерение китайских властей в 2019 году нарастить военный бюджет. Планируется, что расходы на национальную оборону государства будут увеличены на 7,5% – почти до 1,2 трлн юаней (примерно 177,6 млрд долларов).

Источник изображения: Пресс-служба НОАК

Надо отметить, то Китай уже не первый год увеличивает свои расходы на оборону. Так, в 2017 году они достигли отметки 1,044 трлн юаней (около 151,97 млрд долларов), а в 2018 году - 1,11 трлн юаней (около 175 млрд долларов).

Между тем, у многих западных организаций, включая и Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ), есть все основания считать официальные данные Китая о военном бюджете значительно заниженными. По мнению этих организаций, реальные расходы на национальную оборону КНР могут быть на 25-50% выше тех, которые были озвучены в докладе правительства.

Многие эксперты считают, что рост расходов Китая на национальную оборону, во многом, связан с обострившейся ситуацией в Южно-Китайском море. В этом регионе по-прежнему сохраняется большая возможность провокаций против Китая со стороны Соединённых Штатов и их союзников.

Кроме того, увеличение военного бюджета объясняют и самой крупной в истории всей новейшей истории Китая военной реформой. Китай, находясь в тройке мировых держав вместе с США и Россией, намерен и дальше вести перспективные разработки по разным типам вооружений. А для этого нужны огромные средства.

Говорится в государственном плане и о темпах роста китайской экономики, которая, по прогнозам, в этом году должна составить 6-6,5%, что является для Китая амбициозной, но вполне реалистичной задачей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
СИПРИ
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