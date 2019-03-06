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06.03.2019
Интерфакс-АВН

В 2019 году рост военных расходов Китая превысит 7% - проект бюджета

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НОАК
ВС НОАК.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Пекин. 5 марта. ИНТЕРФАКС - В 2019 году рост расходов Китая на нужды обороны должен составить 7,5% и достигнуть $177,6 млрд говорится в проекте бюджета страны.

Проект документа был распространен среди депутатов открывшейся во вторник в Пекине ежегодной сессии ВСНП.

Рост военных расходов Китая является разумным и уместным, он объясняется необходимостью выделения бюджетных средств на обеспечение национальной безопасности и реформу вооруженных сил страны, заявил накануне официальный представитель сессии Чжан Есуй.

"Поддержание разумного и уместного повышения расходов на нужды национальной обороны необходимо для обеспечения национальной безопасности и защиты суверенитета и территориальной целостности, а также для военной реформы с китайской спецификой", - заявил чиновник на брифинге.

Он добавил: "Представляет ли страна военную угрозу для других стран, зависит от ее внешней и оборонной политики, а не от того, насколько увеличиваются ее расходы на оборону".

При этом Чжан Есуй подчеркнул, что Китай проводит исключительно мирную внешнюю политику, а его военная доктрина носит оборонный характер.

В 2018 году рост оборонного бюджета КНР в годовом исчислении составил 8,1%, достигнув $175 млрд.

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Страны
Китай
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