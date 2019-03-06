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06.03.2019
bmpd.livejournal.com

Вооруженные беспилотные летательные аппараты на выставке IDEX-2019

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На проходившей с 17 по 21 февраля 2019 года в Абу-Даби (ОАЭ) очередной международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019 на фоне традиционно растущего присутствия среди выставочных образцов беспилотной авиационной техники можно было сделать вывод о существующей тенденции по оснащению беспилотных летательных аппаратов малых классов вооружением.

Очередные материалы с выставки нашему блогу представил Денис Федутинов.

Одной из беспилотных премьер выставки IDEX-2019 стал беспилотный летательный аппарат Aleks, представленный сербским военно-промышленным объединением "Jугоимпорт-СДПР". Фактическим разработчиком Aleks (от ALECS - Advanced Light Electric Composite System) является частная сербская компания EDePro (Engine Development and Production), созданная на базе Лаборатории реактивного движения Белградского университета. Беспилотник самолетного типа выполнен по двухбалочной схеме с высоко расположенным крылом размахом 3,75 м. Максимальная взлетная масса БЛА - 260 кг. Аппарат выполняет взлет-посадку в вертикальном режиме с помощью четырех тянущих винтов. По информации разработчиков, он сможет нести до 75 кг полезной нагрузки, выполняя полеты продолжительностью до 3 часов. Максимальная скорость полета - 250 км/ч, потолок - 5000 м. В качестве примера возможных ударных нагрузок на демонстрационном образце под балками были расположены многозарядные пусковые устройства с 57-мм неуправляемыми ракетами С-5. Абу-Даби, февраль 2019 года (с) Денис Федутинов

"Jугоимпорт-СДПР".кроме того привезло в Абу-Даби ранее демонстрировавшуюся (в частности, на прошлогодней выставке UMEX) систему БЛА вертолетного типа Strsljen/X-01. ЕГо разработчиком является та же EDePro. Аппарат выполнен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом. БЛА максимальной взлетной массой 750 кг может нести до 350 кг полезной нагрузки, в том числе различные ракеты класса "воздух-поверхность". Аппарат способен оставаться в воздухе 3,5 ч при запасе топлива 200 л и 4 ч при максимальном запасе топлива 240 л. (с) Денис Федутинов

Еще одна знакомая разработка, предлагавшаяся на IDEX-2019 китайской государственной авиастроительной корпорацией AVIC - БЛА вертикального взлета-посадки A-Hawk II (также известен под наименованием Cloud-2). Его макет в масштабе 1:4 экспонировался на стенде компании-рзработчика. Максимальная взлетная масса БЛА вертолетного типа с четырьмя винтами в поворотных кольцевых каналах составляет 120 кг, продолжительность полета - до 4 ч. Максимальная скорость БЛА указывается разработчиками в 60 км/ч. Предполагается, что беспилотник будет решать не только задачи наблюдения и транспортировки грузов, но и выполнять ударные функции. Причем сейчас они видятся разработчиком как приоритетные (с) Денис Федутинов

БЛА вертолетного типа Ray-Sparrow 5A-03 сингапурской компании Ray10. Аппарат выполнен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом. Диаметр несущего винта - 3,4 м. Максимальная взлетная масса - 220 кг. Беспилотник оснащен двумя турбовальными двигателями мощностью около 20 л.с. каждый. БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 90 мин. на скоростях до 120 км/ч. Аппарат способен нести до 55 кг полезной нагрузки, включая системы разведки и наблюдения, а также оружие (с) Денис Федутинов

БЛА Blowfish I был представлен китайским внешнеторговым объединением China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC), фактическим разработчиком яляется китайская компания Ziyan. Это малоразмерный электрический беспилотный летательный аппарат вертолетного типа одновинтовой схемы с рулевым винтом. Взлетная масса БЛА Blowfish I составляет 50 кг. Полезная нагрузка может достигать 12 кг и включать различное вооружение. Аппарат выполняет полеты на крейсерской скорости 70-90 км/ч при максимальной скорости, достигающей 145 км/ч. Продолжительность полета может достигать 45-60 мин. Потолок - 5100 м. Данный БЛА был показан в прошлом году на выставке Africa Aerospace and Defense 2018 в Претории, при этом тогда представители Ziyan сообщили, что аппарат принят на вооружение ВМС НОАК, причем способен нести миниатюрные радиогидроакустические буи. Предположительно, в ВМС НОАК Blowfish I проходит испытания в качестве средства по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (с) Денис Федутинов

Китайско-эмиратская компания China-Emirates Science and Technology Innovation Laboratory представила проект комплекса с БЛА вертолетного типа Falcon Baby, в состав которого входит гексакоптер, каждый из тянущих винтов которого приводится в движение отдельным двигателем внутреннего сгорания. БЛА может оснащаться различным вооружением (с) Денис Федутинов

В упомянутый выше комплекс Falcon Baby может также входить достаточно габаритный электрический мультикоптер. На концах 4 лучевых балок аппарата расположены по 2 электродвигателя, вращающих тянущие и толкающие винты. При этом, в отличие от большинства подобных БЛА, горизонтальный полет обеспечивается отдельным дополнительным электродвигателем с толкающим винтом. В качестве полезной нагрузки разработчиками была продемонстрирована возможность несения не только средств разведки и наблюдения, но и сбрасываемых боеприпасов (с) Денис Федутинов

На стенде эмиратской компании IGG был представлен БЛА вертолетного типа NЕО разработки американской компании FlyCam UAV с направленным вертикально вниз трехканальным гранатометом разработки южноафриканской компании Rippel Effect Systems. Сам БЛА представляет собой мультироторный аппарат с 8 толкающими винтами, приводимыми в движение электродвигателями. Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 19 кг, включая порядка 9 кг полезной нагрузки. Потолок составляет порядка 2700 м, крейсерская скорость - 65 км/ч (c) Денис Федутинов

Сингапурская компания ST Kinetics, являющаяся подразделением объединения Singapore Technologies Engineering (ST Engineering), показала в своей экспозиции на IDEX-2019 беспилотный мультикоптер Stinger, оснащенный автоматическим оружием на гиростабилизированном подвесе. В качестве возможного варианта оружия на БЛА установлен легкий пулемет Ultimax калибра 5,56 мм с магазином на 100 патронов, который был создан местной компанией Chartered Industries of Singapore. При полной загрузке системой наблюдения, оружием и боеприпасами БЛА Stinger может оставаться в воздухе в течение порядка 30 мин. На IDEX-2019 была представлена доработанная версия, первый публичный показ которой состоялся на Singapore Airshow 2018 (c) Денис Федутинов

Тайваньская компания SkyNet Anti-Drone Systems, известная своими разработками в области систем обнаружения и противодействия БЛА, среди прочих систем представила на выставке оснащенный автоматическим оружием БЛА. Довольно массивный беспилотный аппарат вертолетного типа выполнен по мультироторной схеме с четырьмя тянущими и четырьмя толкающими винтами, расположенными попарно на концах четырех лучевых балок (с) Денис Федутинов

Аппарат Cerberus GL разработки компании Skyborne Technologies из Австралии. БЛА представляет собой мультикоптер с тремя тянущими винтами. Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 6 кг. БЛА может выполнять полеты на скоростях до 45 км/ч и на удалениях до 5 км от оператора. Аппарат в качестве примера ударной нагрузки оснащен 40-мм гранатометом. Максимальная продолжительность полета с тремя выстрелами может достигать 22 мин (с) Денис Федутинов

Китайская компания WooZoom показала на выставке мультироторный беcпилотный аппарат Vector. Взлетная масса квадрокоптера - 10 кг, включая 2,5 кг полезной нагрузки. БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 40 мин. в радиусе до 10 км. Максимальная высота полета - 2000 м, максимальная скорость - 120 км/ч. На борту помимо оптико-электронной системы может быть размещено легкое огнестрельное или пневматическое оружие (с) Денис Федутинов

БЛА "Бусел МБ2" от белорусской компании "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" со сбрасываемыми боеприпасами. Комплекс класса "мини" с дальностью применения от 20 до 70 км (в зависимости от установленной целевой нагрузки) способен осуществлять разведку и наблюдение с помощью бортовых оптических систем, в светлое и темное время суток. В случае выявления целей, они могут быть поражены размещаемым на борту вооружением. В качестве такового, в частности, могут использоваться, ручные гранаты. По имеющимся сведениям, "Бусел МБ2" с настоящее время проходит заводские испытания (с) Денис Федутинов

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Белоруссия
Китай
ОАЭ
Сербия
Сингапуp
США
Продукция
Stinger
Компании
AVIC
IG Group
ST Engineering
Проекты
БПЛА
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