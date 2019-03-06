Замгоссекретаря США обсудит в Лондоне вопросы ДРСМД

Вашингтон. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон направляется в Лондон, где 5-8 марта обсудит вопросы, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в сообщении американского госдепартамента, поступившем в "Интерфакс".

"Заместитель госсекретаря Томпсон в Лондоне встретится с представителями правительства, чтобы обсудить ДРСМД, контроль над вооружениями и другие международные вопросы", - сообщил госдеп.

Она также примет участие в обсуждении проблем, связанных с кибербезопасностью, в частности, "обсудит меры сдерживания и противостояния киберактивности со стороны враждебных государств", отмечается в сообщении.

Ранее, в понедельник, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что Россия приостанавливает участие в ДРСМД. Как говорится в документе, решение принято, исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по ДРСМД.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе пусковые установки МК-41, способные осуществлять пуски крылатых ракет. Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты и ракеты-мишени для тестирования систем ПРО.