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06.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Россия предупредила об ответе на размещение ракет США в Европе

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/Юрий Машков

Если американские ракеты будут размещены в Европе, Россия вынуждена будет разместить ракеты так, что они будут покрывать всю Европу, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Антонов, выступая на площадке Стимсон-центра, отметил, что Москва очень обеспокоена тем, что после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности американские ракеты могут быть размещены в Европе. "Мы будем вынуждены развернуть наши ракеты, и вся территория Европы будет покрыта. (…) И мы должны избежать такой ситуации", – приводит его слова РИА "Новости".

ДРСМД, подчеркнул дипломат, не касается безопасности территории США, а проигравшими в данной ситуации будут европейские страны.

Антонов также заявил, что Россия предпочла бы решать вопрос с захваченными в Сирии боевиками террористической организации "Исламское государство*" (запрещена в России) за пределами своей территории. Так он отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа, обращенный к европейским странам, "взять обратно" более 800 захваченных в Сирии террористов ИГ* и предать их суду.

"Никто не хочет видеть этих людей у себя. Также и Российская Федерация. Мы хотели бы решить этот вопрос на удалении от нашей территории", – отметил он.

В понедельник председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что Россия, в отличие от США, никогда не нарушала требований договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), именно на Вашингтоне лежит ответственность за приостановление ДРСМД.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это ответ на действия США, которые в начале февраля объявили о выходе из договора.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Бондарев Виктор
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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