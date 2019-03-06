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06.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Танк Т-90 сделали мишенью на полигоне в Китае

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В интернете появился снимок с полигона в Китае, на котором видно, что китайские военные использовали макет танка Т-90 в ходе учений, сообщают СМИ.

В Народно-освободительной армии Китая не прокомментировали появление макета на учениях.

Как предположили эксперты, макет будет применяться для испытания бортового оборудования армейских вертолетов и истребителей, передает РИА "Новости" со ссылкой на Defence Blog.



 


Авторы статьи напоминают, что аналогичные макеты боевой техники используются в учебных целях многими армиями мира.

Как отмечает "Российская газета", макет, используемый китайской армией, вероятно, имитирует Т-90С – танки такой модификации в большом количестве состоят на вооружении армии Индии. Издание поясняет, что на это указывает камуфляж макета.

Т-90 разработан "Уралвагонзаводом" в начале 1990-х годов. C 2001 по 2010 год он стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным боевым танком.

Между Индией и Китаем имеются территориальные разногласия – страны оспаривают почти 60 тыс. квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш на севере Кашмира, а также отдельные участки в других районах. На фактической линии контроля между армиями двух стран периодически происходят стычки.

В августе 2017 года индийские СМИ обвинили "устаревшие" Т-90 российской разработки в провале своей команды на танковом биатлоне.

Как писал американский журнал The National Interest, российский Т-90С остается актуальным благодаря экономически эффективному сочетанию огневой мощи, управляемости и долговечности.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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Уралвагонзавод
Проекты
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Военные учения
ИТ
Танковый биатлон
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