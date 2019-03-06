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06.03.2019
Lenta.ru

Россия изготовила последнюю ракету с украинской системой управления

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Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур
Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

В российском космическом центре "Прогресс" завершили изготовление последней ракеты-носителя "Союз", которая использует произведенную на Украине систему управления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, "Союз-ФГ" — последняя модификация ракет "Союз". Он рассказал, что осталось пустить три таких ракеты.

Оставшиеся "Союз-ФГ" будут применены для запуска к МКС в 2019 году пилотируемых кораблей "Союз МС-12", "Союз МС-13" и "Союз МС-15". "После прекращения эксплуатации "Союза-ФГ" будут продолжать пускаться ракеты "Союз-2" с системой управления российского производства", — сказал источник.

О том, что Россия откажется от ракеты среднего класса "Союз-ФГ" в 2019 году сообщалось в ноябре 2018-го.

Трехступенчатая ракета среднего класса "Союз-ФГ" предназначена для выведения на околоземную орбиту автоматических космических аппаратов, а также пилотируемых кораблей типа "Союз-ТМА" и грузовых космических кораблей типа "Прогресс-М" по программе МКС. Разработана и производится самарским ракетно-космическим центром "Прогресс" на базе "Союз-У".

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Страны
Россия
Украина
Проекты
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
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