Войти
06.03.2019
Известия.ru

СМИ узнали о готовности последней ракеты "Союз" с украинской системой управления

512
0
+1
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Россия завершила изготовление последней ракеты-носителя "Союз", в которой использовалась система управления украинского производства. Об этом 5 марта со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает "РИА Новости".

"Недавно в ракетно-космическом центре "Прогресс" было завершено изготовление последней ракеты-носителя "Союз-ФГ". "Союз-ФГ" — последняя модификация ракет "Союз", использующая украинскую систему управления", –– рассказал собеседник агентства.

По его словам, к Международной космической станции осталось запустить всего три такие ракеты. Они выведут на орбиту пилотируемые корабли "Союз МС-12", запуск которого запланирован на 13 марта, "Союз МС-13" (6 июля) и "Союз МС-15" (25 сентября).

После этого эксплуатация "Союза -ФГ" будет прекращена. В дальнейшем запуски осуществят с помощью ракет "Союз-2", на которых установлена российская система управления.

С 2001 по 2018 год было осуществлено 67 пусков ракет "Союз-ФГ".

В них использовалась система управления, изготовленная харьковским ГНПП "Объединение Коммунар".

4 марта сообщалось, что Минобороны РФ заказало ГКНПЦ имени М.В. Хруничева ракеты-носители тяжелого класса "Ангара-А5". С их помощью ведомство планирует выводить на орбиту свои спутники, запускаемые с космодрома Восточный.

 

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Минoбороны РФ
Проекты
Восточный Космодром
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
02.05.2017
Всем спасибо, все свободны
14.05.2014
Сверхтяжелого носителя нет и не будет
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
15.08.2012
Полет к Луне на палочке верхом?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.03 15:00
  • 1
Шойгу поблагодарил за службу женщин, работающих в Минобороны
  • 06.03 14:35
  • 3
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 06.03 14:21
  • 17
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 06.03 14:03
  • 2
Эксперты предположили, что F-117A появились над Сирией из-за Су-35
  • 06.03 13:09
  • 2
В МВД рассказали, как орлы могут помочь в борьбе с дронами
  • 06.03 13:06
  • 3
На МКС почувствовали запах спирта после открытия люка в корабль Dragon-2
  • 06.03 12:47
  • 1
Интервью управляющего директора АО "Казанский вертолетный завод" Юрия Пустовгарова
  • 06.03 12:33
  • 29
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 06.03 12:14
  • 20
В России будет уменьшаться гособоронзаказ
  • 06.03 12:13
  • 1784
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 11:27
  • 2
Россия в 2019-2021 году запустит почти 50 космических спутников
  • 06.03 11:26
  • 1
Россия разместит системы контроля космического мусора в Чили, ЮАР и Мексике в 2020 году
  • 06.03 10:39
  • 19
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 06.03 08:15
  • 1
Квантовая экономика
  • 06.03 07:58
  • 1
Астронавт Макклейн выросла на пять сантиметров за три месяца на МКС