СМИ узнали о готовности последней ракеты "Союз" с украинской системой управления

Россия завершила изготовление последней ракеты-носителя "Союз", в которой использовалась система управления украинского производства. Об этом 5 марта со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает "РИА Новости".

"Недавно в ракетно-космическом центре "Прогресс" было завершено изготовление последней ракеты-носителя "Союз-ФГ". "Союз-ФГ" — последняя модификация ракет "Союз", использующая украинскую систему управления", –– рассказал собеседник агентства.

По его словам, к Международной космической станции осталось запустить всего три такие ракеты. Они выведут на орбиту пилотируемые корабли "Союз МС-12", запуск которого запланирован на 13 марта, "Союз МС-13" (6 июля) и "Союз МС-15" (25 сентября).

После этого эксплуатация "Союза -ФГ" будет прекращена. В дальнейшем запуски осуществят с помощью ракет "Союз-2", на которых установлена российская система управления.

С 2001 по 2018 год было осуществлено 67 пусков ракет "Союз-ФГ".

В них использовалась система управления, изготовленная харьковским ГНПП "Объединение Коммунар".

4 марта сообщалось, что Минобороны РФ заказало ГКНПЦ имени М.В. Хруничева ракеты-носители тяжелого класса "Ангара-А5". С их помощью ведомство планирует выводить на орбиту свои спутники, запускаемые с космодрома Восточный.