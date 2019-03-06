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06.03.2019
Известия.ru

Медведев объяснил приостановку Россией выполнения Договора РСМД

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Указ президента России Владимира Путина о приостановке выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является ответом на решение США выйти из этого соглашения. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort.

В ответ на слова журналиста о том, что Россия не выглядит миролюбивой, российский премьер подчеркнул, что Москва не собирается ни на кого нападать и именно Вашингтон разрывает важные для мировой стабильности договоры.

"Совсем не Россия, а США выходят из базового договора в сфере глобальной безопасности — ДРСМД. Именно поэтому президент России в качестве зеркального ответа подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД до устранения США допущенных ими нарушений своих обязательств", –– сказал Медведев.

Владимир Путин подписал соответствующий указ 4 марта. При этом 2 февраля американский лидер Дональд Трамп запустил процедуру выхода США из ДРСМД из-за якобы допущенных Россией нарушений.

Кроме того, Трамп объявил о начале разработки новых ракет.

Президент РФ отметил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, но в случае размещения в Европе американских ракет примет меры.

 

 

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Страны
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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