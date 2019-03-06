Наука с приключениями

"Воздушно-космическая сфера" выходит на новую орбиту

Журнал "Воздушно-космическая сфера" включен в перечень рецензируемых изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Значит, рекомендован для публикаций соискателей ученой степени – аспирантов и докторантов. О том, какие обязательства накладывает новый статус и что ожидает "ВКС" в будущем, "Военно-промышленному курьеру" рассказал главный редактор журнала Кирилл Плетнер.

– Включение в перечень ВАК говорит о том, что Министерство образования дало вашему журналу высокую оценку именно как научному изданию. Поясните, для чего вам и ВАК это нужно? И какие положительные моменты вы в этом видите?

– Есть перечень журналов по каждой специальности, в которых соискатели кандидатской или докторской степени обязаны публиковать свои статьи. В нашем случае специальность называется "Инновационные технологии в авиакосмической отрасли". Для нас попадание в указанный список – это прежде всего статус. Надо понимать, что публикация автором статьи в ваковском журнале – дело непростое. Изданий по выбранной специальности, какую бы вы ни взяли, куда меньше, чем желающих опубликоваться. Так что авторов, причем серьезных, у нас, конечно, прибавится, но вместе с ними и работы станет больше.

– Ваш журнал все-таки позиционируется как научно-технический, вы не отказываете себе в удовольствии печатать классные журналистские материалы. Именно это любят и ценят читатели. Нет опасений, что научный крен может засушить "ВКС"?

“ Именно ученые выступают со статьями о лунных базах, добыче полезных ископаемых на астероидах и многом другом, что порой воспринимается как фантастик ”

– Да, для многих слова "научный" и "скучный" – почти синонимы, хотя это не так. Подавая заявку на включение журнала в перечень ВАК, мы уже рисковали – я намеренно оставил значительную "журналистскую" часть: очерки, исторические статьи, эссе. Надо понимать, что у нас в некотором смысле футуристический журнал, мы часто пишем о будущем, о том, чего еще нет. И именно ученые выступают со статьями о своих идеях и наработках, которые, может быть, удастся воплотить через годы и десятилетия: о лунных базах, о добыче полезных ископаемых на астероидах, о проблемах утилизации космического мусора, который уже сейчас представляет угрозу для человечества, и о многом другом, что порой воспринимается как фантастика. Не мне судить, но журнал, кажется, получается научно-приключенческий. Читателям это нравится. И тираж журнала, и посещаемость сайта растут.

– Обычно научные журналы рождаются от институтов, вузовских кафедр, которые и определяют вес издания в сообществе. У вас под боком ничего такого нет…

– У нас получилась обратная ситуация – ученые сплотились вокруг журнала, именно он стал точкой притяжения. Во многом это произошло благодаря главному идеологу "ВКС" Игорю Рауфовичу Ашурбейли, он ставил такую задачу. Все это происходит на одном поле с реализацией других его идей, того же космического государства Асгардия, о котором уже знают все. Журнал сформировал собственную нишу, нам не с кем соревноваться, большинство авиационных и космических изданий в отличие от нас в первую очередь пишут о текущих делах. Я с большим уважением отношусь к коллегам из этих журналов, но не считаю их конкурентами. У нас общее дело – доносить до людей информацию о важных событиях и прорывных технологиях. Но если, скажем, недавно созданный Роскосмосом журнал "Русский космос" – это преимущественно журналистика, мы все-таки в первую очередь научное издание.

– Вы сказали о футуристичности журнала. Это так противоречит сегодняшней политике, когда решаются лишь какие-то тактические задачи…

– Есть ощущение, что мы сейчас находимся на границе научного прорыва и, получается, взяли на себя выстраивание некой науки будущего. То, что мы уже сделали в освоении космоса, было реализацией старых ресурсов, того, что создавалось еще во времена Королева. Сейчас нужны новые идеи и технологии, иное мышление. И мы пытаемся как-то нащупать тропинку в этом направлении. Мечта – найти нового Циолковского, помочь ему воплотить его идеи в металле и выйти на совершенно новый уровень науки.

– Что из готовящегося к публикации в ближайших номерах способно потрясти космическую общественность?

– Через неделю уйдет в типографию номер со статьей, в которой рассказывается о двигателе, основанном на новых физических принципах. Разработчики уверяют, что он позволит долететь до Марса за 42 часа.

– А как тогда затормозить у Марса?

– Это отдельная проблема. Мы обязательно попросим разработчиков рассказать и об этом.

Беседовал Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (771) за 5 марта 2019 года